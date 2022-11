Käse-Weltmeister aus der Region – Ist Käsen das neue Boxen? Immer wieder triumphieren Schweizer an den verschiedenen Käse-Weltmeisterschaften. Doch welcher Titel ist der wichtigste? Die Fachwelt ist sich uneins. Benjamin Lauener Raphael Moser (Foto) Franziska Rothenbühler (Foto)

Der Beste der Welt: Ein halber Laib Gruyère AOP Surchoix und sein Macher Urs Leuenberger. Foto: Raphael Moser

Zuerst verstand Urs Leuenberger nicht ganz, was der Anrufer ihm sagen wollte. «Wissen Sie, all diese englischen Bezeichnungen.» Er sei Weltmeister, teilte ihm der Mitarbeiter des Käsehändlers Gourmino mit. «Was das genau bedeutet, konnte ich aber gerade nicht einordnen.» Unterdessen ist der Groschen gefallen: Sein Gruyère AOP Surchoix gewann letzte Woche an den World Cheese Awards in Wales den Weltmeistertitel. Leuenberger ist Käsermeister der Bergkäserei Vorderfultigen in der Gemeinde Rüeggisberg.