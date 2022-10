Streit unter Architekten – Ist es zeitgemäss, ein intaktes Schulhaus abzureissen? Vor zwei Jahren entschied sich die Bevölkerung in Belp für einen Neubau statt einer Schulhaussanierung. Nun flammt aus Fachkreisen Kritik auf. Johannes Reichen

Gemeindepräsident Benjamin Marti: «Ich verstehe die Kritik aus der Fachwelt.» Foto: Raphael Moser

Es herrscht ein wenig Endzeitstimmung. Die Stühle stehen kopfüber auf den Pulten, die Wandtafel ist leer, die Wände sind kahl. In den beiden Ecken neben dem Lehrerpult surren zwei graue Kästen. Sie filtern die naphthalingeschwängerte Luft. Aber es riecht dennoch nicht besonders gut in Zimmer 32 im 1. Stock des Oberstufenschulhauses in der Mühlematt in Belp.