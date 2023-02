Zwei Uhr in der Nacht. Ich werde von einem Knall geweckt, so gewaltig, dass die Hauswände zittern. Sofort denke ich an ein Erdbeben (mein Bett steht praktisch im San-Andreas-Graben), doch der Boden rührt sich nicht. Das Einzige, was sich bewegt, ist mein Mann – mit einem Knüppel in der Hand schleicht er aus dem Zimmer.