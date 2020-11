«Bund»-Propagandacheck Infos einblenden

«Luxusmöbliertes Bern», «Velohauptstadt», «Stadt der Beteiligung», «Ballenbern», «Wohnoffensive»: Das sind politische Kampfbegriffe und Schlagworte, die in der Stadt Bern in den letzten Jahren Furore gemacht haben. Die einen stammen aus dem rot-grünen Arsenal, die anderen aus dem bürgerlichen. Nun will es der «Bund» genau wissen. Was steckt hinter den Begriffen? Treffen die Umschreibungen in der Sache überhaupt zu? Welche gegensätzlichen Positionen kristallisieren sich heraus? In einer fünfteilen Artikelserie gingen wir den populärsten Begriffen aus der Stadtpolitik nach und machten den Propagandacheck. Mit diesem Beitrag endet die Serie. (mob)