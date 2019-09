Ist die Schweiz fortschrittlicher als die EU?

Nehmen wir unsere direkte Demokratie, die unsere Politiker auf Reisen im Ausland gerne anpreisen. Dabei sind wir gleich zweimal Schlusslicht, wenn es etwa um Transparenz geht. So kann ein Oligarch vom Zürichsee Wahlkämpfe, Abstimmungskampagnen und seine eigene Partei finanzieren, ohne irgendjemandem Rechenschaft ablegen zu müssen.

Und in unserem Milizparlament machen Lobbyisten der Versicherungen, Banken und Verbände die Gesetze gleich selber. Auch eine oft niedrige Wahlbeteiligung und der Ausschluss der ausländischen Wohnbevölkerung von der direkten Demokratie trüben das Bild vom Musterschüler. Und dort, wo wir die meiste Zeit verbringen, nämlich am Arbeitsplatz, ist die Mitbestimmung inexistent.

Immerhin bekommen wir vielleicht bald einen gesetzlich garantierten Vaterschaftsurlaub, anderswo in Europa längst selbstverständlich. Aber sonst hält sich das Patriarchat vergleichsweise hartnäckig. So hat uns eine Studie überrascht, dass es dem Nachwuchs nicht schadet, wenn Eltern ihr Kind in der Krippe abgeben. Stolz sind wir auch auf unser System der Berufsbildung, importieren dafür die Akademiker aus dem EU-Ausland, deren Ausbildung dort andere für uns bezahlen.

Die Liste ist nicht vollständig. Dabei sagt schon die Frage­stellung einiges über den Fragesteller. So vergleichen wir uns nicht etwa mit vergleichbaren Ländern wie dem benachbarten Österreich oder etwa mit Schweden, mit dem uns viele Amerikaner verwechseln. Wir acht Millionen Schweizer sehen uns auf Augenhöhe mit den USA und schauen auf die EU hinunter, einen disparaten Bund von sehr unterschiedlichen Staaten mit gegen 500 Millionen Einwohnern.

Die EU ist das Gegenteil der Schweiz, dem Hort der Selbstzufriedenheit mittendrin. Die EU ist von Selbstzweifeln getrieben, immer am Rande der Existenzkrise, eine Dauerbaustelle seit ihrer Gründung. Die Mitglieder im Club sehen sich quasi im permanenten Wettbewerb der sogenannten «best practice», der besten Praxis.

Da wir entschieden haben, draussen zu bleiben, bleibt uns nichts anderes übrig, als immer wieder bange zu fragen: Sind wir die Fortschrittlichsten, sind wir wirklich die Besten?