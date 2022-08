Faktencheck zur Abstimmung – Ist die Sanierung der AHV wirklich dringend? Die Erhöhung des Frauenrentenalters und der Mehrwertsteuer sollen die Renten sichern. Für die Bürgerlichen ist die Reform zwingend, die Linke hält sie für unnötig. Markus Brotschi

Die Zahl der Rentnerinnen und Rentner wird in den nächsten Jahren stark zunehmen. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Das Hauptargument für die AHV-Reform, über die wir am 25. September abstimmen, ist die Finanzlage der Rentenversicherung. In den kommenden Jahren wird die Zahl der Rentenbezüger stark zunehmen und damit steigen auch die Ausgaben des wichtigsten Sozialwerks. Die Befürworter verweisen in ihren Argumenten deshalb vor allem auf den Sanierungsbedarf der AHV. Die Gegner von AHV 21 bestreiten hingegen die Notwendigkeit der Reform, da sich die Finanzprognosen des Bundes meist als zu pessimistisch erwiesen hätten und eine Zusatzfinanzierung später auch noch möglich sei. Wir prüfen, wie es wirklich um die AHV-Finanzen steht.