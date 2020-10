Keine Bernerin

Thoma ist noch aus anderer Sicht Teil einer Minderheit: Die BKW gehört mehrheitlich dem Kanton Bern, hat ihren Hauptsitz oben am Viktoriaplatz und wurde lange Zeit praktisch ausschliesslich von Berner gelenkt. Wie fühlte sich das an, als Thoma in die Bundesstadt kam? «Ich bin eigentlich in den Berner Kuchen gekommen.» Dieser Anspruch habe sie eigentlich auch nie gehabt. «Ich bin langsam in Bern angekommen. Ich bin am Wochenende oft zurück nach Zug oder Zürich. » Das sei aber nicht schlecht gewesen. «So hatte ich die Möglichkeit, die Dinge neutral anzuschauen.»