Podcast zum Schweizer Fussball – Ist der Rassismus zurück in den Schweizer Fussballstadien? Was sind die Lehren aus dem Rassismusvorfall in St. Gallen? Ist das Zürcher Derby wieder gross? Warum ist Cabral noch in Basel? Warum muss YB in die Champions League? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Es ist Timothy Fayulu anzusehen, dass er um Fassung ringen muss. «Ich wurde mit Bierbechern beworfen, aber das ist nichts», sagt der Goalie des FC Sion über das Ende der Partie in St. Gallen: «Dann höre ich die Rufe ‹Scheiss Fayulu, Scheiss Fayulu› und ‹Monkey, Monkey› – also Affe.» Fayulu erzählt es still und doch aufgewühlt auf der Website des FC Sion. Er sagt: «Das hat mich wirklich, wirklich getroffen. Es tut mir im Herzen weh.»

So funktioniert ein Podcast Infos einblenden Ein Podcast ist ein Medium für die Ohren. In der «Dritten Halbzeit» diskutieren wir den Schweizer Fussball. Die neuen Folgen erscheinen jeweils am Montag. Sie finden sie entweder auf unserer Sammelseite oder Sie abonnieren sie auf Spotify, bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast oder Podcast Republic.

Klar, dass der Rassismusvorfall in St. Gallen Thema in unserer aktuellen Podcast-Folge ist. Die Swiss Football League hat eine Untersuchung eingeleitet, der FC St. Gallen hat sich auf seiner Website entschuldigt. Marcel Rohner erinnert daran, dass Fayulu eben erst von Menschen aus der Demokratischen Republik Kongo schwer beleidigt worden ist, weil er sich für die Schweizer Nationalmannschaft entschieden hat: «Und jetzt wird er in der Schweiz wieder angefeindet. Darum ist es extrem wichtig, dass die Untersuchung der Liga Folgen hat. Vielleicht hilft das dabei, so etwas einzudämmen.»

Die weiteren Themen in unserer Sendung: Das Zürcher Derby zwischen dem FC Zürich und den Grasshoppers. Wir reden darüber, was es mit der Schweizer Liga macht, wenn immer mehr Clubs zu internationalen Netzwerken gehören.

Und wir rechnen vor, warum Arthur Cabral dank Brexit nicht nach England wechseln kann. Egal, wie viele Tore er bis zum Transferschluss Ende August noch für den FC Basel schiesst. Grund ist ein Punktesystem, das seit dem Brexit für die Premier League gilt. Dort muss ein Spieler nach bestimmten Kriterien 15 Punkte erzielen, um eine Arbeitsbewilligung zu erhalten. Cabral aber erreicht bloss 12 Punkte. Die genaue Berechnung? Hören Sie sie in unserem Podcast.

Wann welches Thema besprochen wird

01:57 Das Zürcher Derby

18:50 Rassismusvorfall bei St. Gallen gegen Sion

33:30 Warum Arthur Cabral immer noch in Basel spielt

42:46 Ist es gut für den Schweizer Fussball, wenn YB in die Champions League kommt?

49:37 Der neue Besitzer des FC Lugano

Wir freuen uns über Kritik, Streicheleinheiten oder Fragen, die wir in den kommenden Folgen gern beantworten. Die «Dritte Halbzeit» erscheint im Wochenrhythmus. Schreiben Sie uns hier in die Kommentare, via Instagram an dritte.halbzeit.podcast, melden Sie sich auf Twitter bei @razinger oder via E-Mail bei florian.raz@tamedia.ch.

Fehler gefunden?Jetzt melden.