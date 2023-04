Tagestipp: «The Happiest Man in the World» – Ist der Krieg jemals wirklich vorbei? In ihrem Film verbindet die nordmazedonische Regisseurin Teona Strugar Mitevska Speeddating und Vergangenheitsbewältigung. Xymna Engel

«Sag, hast du so etwas schon einmal gemacht?» – «Nein. Es ist das erste Mal. Und du?» Ausgerüstet mit Namensschild und einem zartrosa Kittel, nimmt die 40-jährige Asja an einem Speeddating-Tag in Sarajevo teil. Ihr gegenüber sitzt Zoran, ein Banker. Die anfängliche Sympathie kippt aber schnell, nachdem ihre vom Krieg geprägte Vergangenheit die beiden eingeholt hat und klar geworden ist, dass Zoran nicht auf der Suche nach Liebe, sondern nach Vergebung ist. «The Happiest Man in the World» der nordmazedonischen Regisseurin Teona Strugar Mitevska fragt zwischen Humor und Ernsthaftigkeit danach, ob der Krieg jemals wirklich vorbei sein kann. (xen)

Xymna Engel ist Kulturredaktorin und mag Kunst an ungewöhnlichen Orten. Sie hat Medienwissenschaft, Kunstgeschichte und Germanistik studiert. Mehr Infos

