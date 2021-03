Öffnen trotz steigender Fallzahlen?

Der Anstieg geht einfach weiter. 4573 Corona-Fälle wurden dem BAG über das Wochenende gemeldet. Vor einer Woche waren es 3643, vor zwei Wochen 3170. Hält dieser Trend an, wird kurz nach Ostern ein kritischer Wert überschritten: 350 Ansteckungen pro 100’000 Einwohner innert zwei Wochen.

Am Dienstag sind weitere 1923 Ansteckungen dazugekommen. Gleichzeitig registrierte das BAG 19 neue Todesfälle und 76 Spitaleinweisungen. Am Dienstag vor einer Woche waren 1844 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden gemeldet worden.

In vielen europäischen Ländern werden derzeit wegen steigender Fallzahlen Massnahmen verschärft. In der Schweiz dagegen plädieren namhafte Stimmen für Lockerungen. Ausser Lukas Engelberger, Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz, (siehe weiter unten im Ticker) ruft in der Schweiz auch Infektiologe Manuel Battegay dazu auf, von härteren Massnahmen abzusehen und stattdessen Lockerungen zu prüfen. Im Interview mit dem «Blick» sagte Battegay, bis vor kurzem Vizepräsident der wissenschaftlichen Taskforce: «Man kann nicht immer noch mehr verbieten.»

Manuel Battegay

Battegay rät vor allem deshalb von Verschärfungen ab, weil er den Rückhalt der Massnahmen in der Bevölkerung gefährdet sieht. «Mehr Massnahmen nützen nichts, wenn die Leute nicht mehr mitmachen», sagte er in dem Interview. Die Schweiz müsse jetzt umschalten, in einen Modus, bei dem die Menschen wieder eine aktive Rolle bekommen. Dann würden die nötigen Massnahmen auch besser eingehalten, bis genügend Menschen geimpft seien.

Auch drei Umfragen im März im Auftrag von SRG, Ringier und Tamedia/20 Minuten haben zwar gezeigt, dass die Bevölkerung mehrheitlich hinter der aktuellen Corona-Politik des Bundes und der vorsichtigen Öffnungsstrategie steht. Gleichzeitig hatte sich damals aber auch eine Mehrheit mehrere Lockerungen gewünscht, auf die der Bundesrat dann wegen der steigenden Fallzahlen verzichtet hat.

