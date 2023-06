Abo Gesundheitsrisiko Radon – Ist das Gas im Keller schuld am Krebs meiner Eltern? Zuerst stirbt der Vater an Lungenkrebs. Als auch noch die Mutter erkrankt, fragt sich unsere Autorin, ob es vielleicht an der Radon-Belastung in ihrem Elternhaus im Glarnerland liegt.

Das radioaktive Gas Radon ist dann gefährlich, wenn man es in geschlossenen Räumen über längere Zeit einatmet. Haben die Eltern das Risiko unterschätzt? Foto: Yves Bachmann

Anita Blumer (Das Magazin)

An meinem Geburtstag letzten Sommer fragte ich meine Mutter, ob sie sich an meine Geburt erinnere. Sie schaute mich an, ratlos, und meinte, gerade im Moment falle es ihr nicht ein. Ich erwiderte, kein Problem, ist ja auch vierzig Jahre her. Wenige Tage später zeigte ein MRI ausgedehnte Metastasen in Mutters Gehirn.