Sorghum – ein neuer Superfood – Ist das die Lösung für das Schweizer Zuckerproblem? Vielleicht ist es das Korn der Zukunft: Warum die afrikanische Hirseart Sorghum bald von sich reden machen wird. Nina Kobelt

Stefan Zumsteg (l.) und Simon Bättig bauen Sorghum an. Die Hirseart hat Potenzial zum Weltverbesserer. Foto: Nik Hunger

Im Englischen gibt es eine Journalismusregel, sie lautet: No games with names – keine Witze mit Namen. Gilt das auch für Lebensmittel? Nein, keine Sorghum! Es bietet sich manchmal halt einfach an, auch mit der afrikanischen Hirseart. Mit Sorghum kann man sprachlich allerlei Schabernack treiben. Und noch viel besser: Sie zu Schnaps verarbeiten oder Whisky, Tätschli machen aus den Körnern, vielleicht einen Salat. Oder Kuchen backen. Weil es natürlich auch Sorghum-Mehl gibt.

Simon Bättig, der sich auf Instagram The Sorghum Guy nennt, serviert Salat, Sorghum-Salat. Er schmeckt köstlich und hat einen eleganten Biss. Das Gericht erinnert ein wenig an die Hartweizenart Ebly und noch mehr an die Anden-Pflanze Quinoa.