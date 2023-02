Analyse zum Grammy-Rekord – Ist Beyoncé nun besser als alle anderen? Die US-Sängerin ist jetzt Rekordpreisträgerin. Trotzdem bleibt in diesem Jahr ein Gefühl von Kalkül vor Relevanz. Über die Frage, was Awards noch wert sind. Jürgen Schmieder aus Los Angeles

Beyoncé braucht diese Veranstaltung nicht – die Grammys brauchen Beyoncé: Die Sängerin nimmt den Preis für «Best Dance/Electronic Music Album» für «Renaissance» entgegen. Foto: Chris Pizzello (Keystone)

Den ersten grossen Moment dieses Abends verpasste Beyoncé. «Cuff It» war zu Beginn der Grammy Awards als bester R&B-Song ausgezeichnet worden, da war die Sängerin noch nicht im Stadtzentrum von Los Angeles angekommen. Es hatte geregnet am Sonntagnachmittag, da werden die ohnehin notorisch unbegabten Autofahrer in dieser Stadt zu gemeingefährlichen Hindernissen auf den Highways. Kann also passieren, so was.