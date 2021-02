Nach Schändung der Bieler Synagoge – Israelitischer Gemeindebund fordert mehr Polizeischutz In die Tür der Synagoge wurden antisemitische Symbole und Parolen geritzt. Der vierte Vorfall innert weniger Wochen beunruhigt die Jüdische Gemeinde. Jael Amina Kaufmann , Sarah Buser

In der Nacht auf Donnerstag beschädigten Unbekannte die Eingangstür der Synagoge in Biel. Foto: Adrian Moser

Am Donnerstagmorgen entdeckte ein Passant in Biel ein Hakenkreuz und die Parolen «Sieg Heil» und «Juden Pack» eingeritzt in die Tür der Synagoge. Die Jüdische Gemeinde Biel und der Schweizerische Israelitische Gemeindebund (SIG) «zeigen sich schockiert und verurteilen die Tat aufs Schärfste», teilt die SIG-Medienstelle am Nachmittag mit.

Die Jüdische Gemeinde Biel wird mit Unterstützung des SIG Strafanzeige einreichen. Die Polizei hat die Untersuchungen eingeleitet. Weitere Informationen zu den Hintergründen und der Täterschaft sind aber noch nicht bekannt, sagt SIG-Generalsekretär Jonathan Kreutner auf Nachfrage: «Uns beunruhigt die Häufung antisemitischer Vorfälle zu Beginn dieses Jahres.»