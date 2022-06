Israel trägt laut UNO Hauptschuld an anhaltendem Nahost-Konflikt

Israelische Sicherheitskräfte bei Zusammenstössen mit Palästinensern vor dem Felsendom auf dem Gelände der Al-Aksa-Moschee in der Jerusalemer Altstadt. (Juni 2021)

Israelische Sicherheitskräfte bei Zusammenstössen mit Palästinensern vor dem Felsendom auf dem Gelände der Al-Aksa-Moschee in der Jerusalemer Altstadt. (Juni 2021)

Die Besatzung von Palästinensergebieten durch Israel ist nach Einschätzung von UNO-Experten der Hauptgrund für den anhaltenden Nahost-Konflikt. Ein «Ende der Besatzung» sei «wesentlich, um die andauernden Zyklen der Gewalt zu beenden», hiess es in einem am Dienstag vorgelegten Bericht von durch den UNO-Menschenrechtsrat eingesetzten Experten. Jedoch gebe es «klare Belege», dass Israel «keine Absicht» habe, die Besatzung zu beenden. Israels Aussenministerium kritisierte die UNO-Ermittlungen als «Hexenjagd».

Grundlage des 18-seitigen Berichts waren frühere UNO-Berichte, -Ermittlungen und – Entscheidungen. In der Vergangenheit hätten sich Empfehlungen der Vereinten Nationen in überwältigender Weise «gegen Israel gerichtet», erklärte die ehemalige UNO-Menschenrechtschefin Navi Pillay. Dies sei ein «Indikator für die assymetrische Natur des Konflikts und die Realität, in der ein Staat den anderen besetzt», erklärte die Südafrikanerin.