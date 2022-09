YB - Lugano 3:0 – Irgendwann bleiben dem YB-Gegner nur noch Verschwörungstheorien Die Stürmer Jean-Pierre Nsame und Cedric Itten führen die Young Boys zum deutlichen Sieg. Trainer Raphael Wicky verliert dennoch kurz die Beherrschung. Dominic Wuillemin

Cedric Itten und Jean-Pierre Nsame sind an allen Toren beteiligt, Luganos Hoffnungsträger Renato Steffen (rechts) bleibt farblos. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Es ist die Entscheidung gegen Lugano. Und sie steht sinnbildlich dafür, wie die Young Boys an diesem Sonntag gegen die bis anhin auswärtsstarken Tessiner (drei Siege in vier Partien) zum Erfolg gekommen sind. Fabian Rieder behauptet nach gut einer Stunde im Mittelfeld den Ball, er lanciert Cedric Itten steil. Und kann Goalie Amir Saipi den Schuss des ersten YB-Stürmers noch parieren, ist der zweite, Jean-Pierre Nsame, zur Stelle und verwertet den Abpraller mit einem satten Abschluss. Itten und Nsame, der Berner One-two-Punch, schlägt erneut zu: 3:0 – der FC Lugano ist im ausverkauften Wankdorf k.o.

Die YB-Stürmer sind beim fünften Saisonsieg, der die Young Boys wieder an die Tabellenspitze bringt, die grossen Figuren. Schon in der zweiten Minute sorgt ihre Zusammenarbeit für den Führungstreffer. Filip Ugrinic flankt, Itten verlängert mit dem Kopf, Nsame trifft aus kurzer Distanz per Direktabnahme. Und läuft dann schnurstracks zu Itten, um sich bei ihm zu bedanken. «Die beiden spielen einfach gern zusammen», sagt Trainer Raphael Wicky. «Sie suchen sich, auch unter der Woche im Training. Man hat gegen Lugano gesehen, welch gute Beziehung sie schon aufgebaut haben.»

Zu dieser Verbindung gehört auch, dass sie sich Tore gönnen. Als Schiedsrichter Sven Wolfensberger kurz vor der Pause ein Rempeln von Maren Haile-Selassie gegen Kevin Rüegg als Penalty taxiert, ein sehr strenger Entscheid, da überlässt Nsame Itten die Ausführung des Elfmeters. Der Sommerzugang verwandelt souverän. Luganos Trainer Mattia Croci-Torti zeigt kein Verständnis für den Entscheid. Seine Einordnung der Szene gerät allerdings abenteuerlich. Wäre eine solche Aktion an einem Lugano-Spieler begangen worden, meint der Coach, hätte es bestimmt keinen Penalty gegeben. Und beendet damit seinen Ausflug ins Reich der Verschwörungstheorien.

Nsame «wird von Woche zu Woche besser»

Itten kann das egal sein. Er führt die Torschützenliste der Super League jetzt mit 5 Treffern an, Nsame folgt hinter ihm mit 4. Itten hat zudem 4 Tore vorbereitet – auch das ein Liga-Bestwert. Der 25-Jährige ist in fast allen Offensivaktionen involviert, auch Nsame ist enorm präsent. Dieser werde nach Achillessehnenriss und dem missglückten Halbjahr in Venedig jede Woche stärker, sagt Wicky. «Er ist auf gutem Weg, sein Leistungsniveau vor der schweren Verletzung wieder zu erreichen.»

Gegen Lugano wird deutlich, weshalb Wicky die Gross-klein-Losung, die im YB-Angriff jahrelang galt, aufgeweicht hat. Natürlich hilft es, ist Itten nicht nur ein wuchtiger, sondern auch ein spielstarker Stürmer.

Das YB-Telegramm Infos einblenden YB - Lugano 3:0

Wankdorf, 31’120 Zuschauer.

Tore: 2. Nsame 1:0. 41. Itten 2:0 (Penalty). 64. Nsame 3:0.

YB: von Ballmoos; Rüegg (89. Blum), Camara, Lustenberger, Benito; Niasse (70. Sierro); Rieder, Imeri (76. Rrudhani), Ugrinic; Nsame (70. Elia), Itten.

Bemerkungen: YB ohne Garcia, Zesiger (gesperrt), Fassnacht (verletzt), Maceiras (nicht im Aufgebot). 79. YB-Trainer Wicky wird nach Gelb-Roter Karte des Feldes verwiesen.

Wickys Unbeherrschtheit

Wicky kann am Sonntagabend ein zufriedener Trainer sein. Doch als die letzten Minuten laufen, sitzt er auf der Tribüne statt auf der Trainerbank. Weil er eine Viertelstunde vor Spielende erst wegen Reklamierens die Gelbe Karte sieht. Und dann nur vier Minuten später, nachdem er gegen die Bande geschlagen hat, mit der zweiten Gelben Karte des Feldes verwiesen wird. «Ich bin nicht stolz auf diese Aktion», sagt Wicky zu seinem überraschenden Gefühlsausbruch beim Spielstand von 3:0. «Aber ich will auch nicht, dass diese nun das dominierende Thema ist. Denn wir haben eine sehr gute, sehr reife Leistung gezeigt.»

Es ist eine der besten Berner Darbietungen in dieser Saison. Die Anfangsphase ist zuweilen gar mitreissend. Kastriot Imeri spielt erstmals von Beginn an, er kommt im zentralen offensiven Mittelfeld zum Einsatz, Rieder rückt auf die halbrechte Position, links in der Raute powert Ugrinic. Der Ball läuft rasch und direkt, immer wieder geht es der Tessiner Defensive zu schnell. Ugrinic, Itten und mehrmals Rieder könnten die frühe Führung bis zum Ablauf der ersten halben Stunde ausbauen.

Steffens Erkenntnis

Imeri hat einige starke Aktionen, er kann je länger die Partie dauert, desto weniger verhehlen, wurde er von Servette vor dem Transfer zu YB nicht eingesetzt. Dafür lässt Ugrinic einen Formanstieg erkennen. Nicolas Ngamaleu, unter der Woche zu Dynamo Moskau transferiert, wird nicht vermisst. Und da ist ja auch noch Christian Fassnacht, der bald wieder fit ist. «Ich arbeite sehr gern mit diesem Kader», sagt Wicky und schiebt nach, er hoffe, es bleibe bei dieser Zusammensetzung. Das Transferfenster der griechischen Liga ist noch bis zum Donnerstag geöffnet, ein Abgang bei YB zeichnet sich jedoch nicht ab.

Aber nicht nur die Offensive überzeugt, auch die Defensive wirkt gefestigt. Der Tessiner Hoffnungsträger Renato Steffen, vorletzte Woche aus Wolfsburg gekommen, muss erkennen, dass es in der Super League nicht immer so leicht ist, Tore zu erzielen wie bei seinem Einstand gegen den FC Zürich. Der Nationalspieler bleibt äusserst unauffällig.

Nur eine gute Chance bietet sich den Tessinern, als Fabian Lustenberger einen langen Ball unterschätzt und der eingewechselte Mohamed Amoura aus kurzer Distanz frei stehend verzieht. Da führt YB allerdings schon 3:0. David von Ballmoos muss keinen einzigen Ball parieren. Er bleibt im achten Ligaspiel zum fünften Mal ohne Gegentor. Und leitet so perfekt zum Abschiedsspiel von Marco Wölfli über, dessen Abschiedsspiel im Nachgang an die Partie gegen Lugano stattfindet.

Dominic Wuillemin schreibt für Tamedia über Sportthemen – mit Fokus auf Fussball und YB. Vor dem Einstieg in den Journalismus hat er an der ZHAW Journalismus und Kommunikation studiert. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.