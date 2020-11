Staatsmedien berichten – Iranischer Atomwissenschaftler bei Attentat getötet Mohsen Fakhrizadeh stand bei westlichen Staaten im Verdacht, Architekt eines verdeckten iranischen Atomwaffenprogramms gewesen zu sein. Nun soll er bei einem Anschlag umgekommen sein.

Der Ort des Angriffs in Teheran am 27. November 2020. Foto: Iranian state TV (IRIB/Keystone)

Bei einem Attentat nahe Teheran ist Staatsmedien zufolge der prominente iranische Atomwissenschaftler Mohsen Fakhrizadeh getötet worden. Nach einem bewaffneten Angriff sei er im Krankenhaus behandelt worden und dort seinen Verletzungen erlegen, hiess es in den Berichten am Freitag. Während Fakhrizadeh in den Staatsmedien als «Märtyrer» bezeichnet wurde, steht er bei westlichen Staaten und in Israel sowie bei im Exil lebenden Gegnern der iranischen Führung im Verdacht, der Architekt eines verdeckten Atomwaffenprogramms gewesen zu sein, das 2003 eingestellt worden sei. Die Islamische Republik bestreitet seit langem, nach Atomwaffen zu streben.

Die Internationalen Atomenergiebehörde IAEO nannte Fakhrizadehs Namen in einem Abschlussbericht im Zusammenhang mit offenen Fragen zum iranische Atomprogramm und insbesondere darüber, ob es auf die Entwicklung einer Atombombe abzielte. In dem Bericht der IAEO aus dem Jahr 2015 heisst es, Fakhrizadeh habe die Aktivitäten «zur Unterstützung einer möglichen militärischen Dimension des (iranischen) Nuklearprogramms» im Rahmen des sogenannten AMAD-Plans überwacht. Israel hat den AMAD-Plan auch als das geheime Atomwaffenprogramm des Iran bezeichnet. Laut dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu soll Fakhrizadeh weiter für das Verteidigungsministerium in Teheran an «Spezialprojekten» gearbeitet haben. Das Büro Netanyahus gab zum Tod des Wissenschaftlers keine Stellungnahme ab.

Reuters