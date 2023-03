Staatsbesuch in Teheran – Iran und Belarus wollen Beziehungen stärken Der belarussische Präsident Lukaschenko und sein iranischer Kollege Raisi wollen die Zusammenarbeit zwischen ihren Ländern ausbauen. Beide sind Verbündete Putins.

Der Iran und Belarus wollen die Beziehungen zwischen den beiden Ländern stärken. Sie teilten eine «gemeinsame strategische Vision», sagte der iranische Präsident Ebrahim Raisi am Montag nach einem Treffen mit seinem belarussischen Kollegen Alexander Lukaschenko in Teheran. Beide Länder hätten 30 Jahre nach dem Beginn der bilateralen Beziehungen den Willen, «die Zusammenarbeit zu verstärken».

Lukaschenko, der am Sonntagabend zu einem zweitägigen Besuch im Iran eingetroffen war, sagte, er habe «mit grossem Respekt die Beharrlichkeit» beobachtet, mit der das iranische Volk «dem Druck von aussen, den Versuchen, ihm den Willen anderer aufzuzwingen, widersteht». Er sehe, «dass Sie trotz allem moderne Technologien und die Atomenergie entwickeln», sagte Lukaschenko weiter. «Wir können sehr nützlich füreinander sein, wenn wir unsere Anstrengungen wirklich bündeln.»

Beide Länder unterhalten enge Beziehungen zu Moskau

Beide Politiker gingen nicht auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ein. Lukaschenko ist ein treuer Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Auch Teheran unterhält enge Beziehungen zu Moskau, erklärt jedoch, im Ukraine-Konflikt neutral zu sein.

Die USA hatten sich kürzlich besorgt über die «gefährliche» Eskalation der militärischen Zusammenarbeit zwischen Russland und dem Iran gezeigt. Washington wirft der Islamische Republik vor, Drohnen an Russland geliefert zu haben. Der Iran weist Vorwürfe zurück, Drohnen an Russland speziell für den Einsatz in der Ukraine geliefert zu haben.

Lukaschenko hatte kürzlich China besucht. Dabei unterstützte er Pekings Vorschläge für eine Beilegung des Ukraine-Krieges. Belarus hat zwar keine eigenen Soldaten in das Nachbarland Ukraine geschickt, dient jedoch als Rückzugsort für Truppen aus Moskau.

