Ausländische Clubbesitzer – Milliardäre gegen Tradition – Existenzangst im Schweizer Fussball Lugano ist bereits der dritte Club der Super League, der an ein internationales Clubnetzwerk geht. Das erhöht den Druck in der Liga und zwingt sie, ihre Regeln anzupassen. Florian Raz

Kulturkampf auf dem Rasen: St. Gallens Lukas Görtler (r.) gegen den Lausanner Toichi Suzuki. Foto: Pascal Müller (Freshfocus)

Vom grossen Bildschirm ist er schon länger verschwunden. Aber die Pressekonferenz in Lugano schaut sich Joe Mansueto trotzdem bis zum Schluss an; via Videocall von zu Hause. Und so grüsst Georg Heitz irgendwann noch einmal über sieben Zeitzonen in die USA: «Danke Joe! Da hast du mir schön Druck aufgeladen. Jetzt werde ich schon gefragt, wann wir hier Pokale in die Höhe stemmen.»

Vorher hat Mansueto von Chicago aus erklärt, langfristig wolle er «Meisterschaften gewinnen». Der 65-jährige US-Milliardär ist seit Mitte Woche alleiniger Besitzer des FC Lugano. Es ist sein zweiter Club neben Chicago Fire aus der Major League Soccer.