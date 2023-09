Interview zum Absturz bei Halifax – «Es wurde zu wenig abgewogen, was das kleinere Übel ist» Vor 25 Jahren riss eine Swissair-Maschine 229 Menschen in den Tod. Aviatikexperte Jens Flottau ordnet die Tragödie ein und erklärt, was im Cockpit heute anders abläuft. Christopher Gilb

Wrackteile aus dem Wasser: Die Überreste der verunglückten MD-11 mussten aufwendig geborgen werden. Foto: Tim Krochak (Keystone)

229 Menschen verloren beim bisher schwersten Unglück in der Geschichte der Schweizer Luftfahrt ihr Leben. Am Samstag jährt sich die Tragödie zum 25. Mal. Am 2. September 1998 stürzt Flug SR 111 der Swissair auf dem Weg von New York nach Genf in den Atlantik. Nicht einmal eine Stunde nach dem Start war den beiden Piloten ein sonderbarer Geruch und Rauch im Cockpit aufgefallen. Beide waren sich einig, dass es sich wohl um ein Problem mit der Klimaanlage handeln müsse.