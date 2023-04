An Berner Hotelgasse – Intelligente Poller: Mehr Sicherheit für Velo- und Rollstuhlfahrende Die Polleranlage an der Berner Hotelgasse wird für 230’000 Franken ersetzt – sie wird künftig sicherer für den Langsamverkehr und für Personen im Rollstuhl.

Werden ab kommenden Montag ersetzt: Die Poller aus der Hotelgasse stammen aus dem Jahr 2006. Foto: Thomas Wüthrich (Archiv)

Weil die in die Jahre gekommene Polleranlage ersetzt werden muss, bleibt die Hotelgasse beim Berner Zytglogge ab kommenden Montag während rund drei Wochen für den Verkehr gesperrt. Eine Umleitung via Münstergasse und Kreuzgasse wird signalisiert, wie die Stadtberner Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün (TVS) am Mittwoch mitteilte. Während des Markts am Dienstag und Samstag erfolgt die Umleitung via Herrengasse.

Der Gemeinderat hatte im Oktober letzten Jahres einen Kredit von 230'000 Franken für den Ersatz der Polleranlage bewilligt – sie stammt aus dem Jahr 2006. Dank einem neuen Sicherungssystem soll die neue Anlage Unfälle verhindern: Ein Poller senkt sich künftig beim Hebevorgang sofort, wenn eine Druckbelastung von mindestens 15 Kilogramm auf ihn einwirkt. Damit werden für den Langsamverkehr und Personen im Rolllstuhl die grösstmögliche Betriebssicherheit erreicht, schreibt die TVS.

Die Polleranlage wird auch künftig gemäss dem heute geltenden Regime betrieben. Demnach befinden sich die Poller jederzeit in der hochgefahrenen Position. Während der Zeiten des Zubringerdiensts (von 19.00 bis 11.00 Uhr) senkt sich der Poller bei Fahrzeugen von selbst ab. In der übrigen Zeit ist die Durchfahrt für Berechtigte mit Fahrbewilligung mittels Badge möglich. (red)

PD/awb

