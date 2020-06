Wegen Rachekündigung – Inselspital auf 5 Millionen Franken verklagt Die Ärztin Natalie Urwyler verlangt vom Inselspital 5 Millionen Franken. Sie war unrechtmässig entlassen worden, nachdem sie sich für bessere Arbeitsbedingungen für Frauen eingesetzt hatte.

Oberärztin Natalie Urwyler wurde unrechtmässig vom Inselspital entlassen. Nicole Philipp

Die Anästhesieärztin Natalie Urwyler verlangt vom Inselspital Bern 5 Millionen Franken, weil ihr gekündigt wurde. «Ich will, dass eine verhinderte Frauenkarriere ein Preisschild erhält», sagt sie in der «NZZ am Sonntag».

Der Fall geht zurück aufs Jahr 2014. Damals kündigte das Inselspital Urwyler, nachdem sie sich diese für bessere Arbeitsbedingungen für Mütter und Frauen eingesetzt hatte. Das Berner Obergericht verurteilte diese Entlassung als Rachekündigung. Dennoch liess das Unispital die Frau nicht mehr bei sich arbeiten. «Sie haben meine Karriere ruiniert», sagt sie.

Nun hat Urwyler ausgerechnet, dass ihr deswegen bis zum Lebensende 5 Millionen Franken entgingen. Diesen Betrag fordert sie ein. Bekommt sie recht, hätte das Signalwirkung für die Gleichstellungspolitik. Das Inselspital bestreitet die Vorwürfe. Recherchen der «NZZ am Sonntag» zeigen, dass der Fall Urwyler bei weitem kein Einzelfall ist: Mehrere Ärztinnen aus verschiedenen Spitälern berichten von ähnlichen Erfahrungen.

( red )