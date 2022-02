Wettbewerb um Reiche – Inselparadies wirbt um digitale Einwohner Der abgelegene Inselstaat Palau im Westpazifik verkauft einen «digitalen Wohnsitz» an Investoren. Für schräge Krypto-Geschäfte muss man dort nun nicht mal mehr hinreisen. Sophie Kobel

Zu Palau zählen 350 Inseln. Wegen Corona bleiben die Touristen aus. Nun sucht das Inselparadies ein neues Gechäftsmodell. Foto: Getty Images/iStockphoto

Den Wettbewerb der Staaten um die Reichen gab es schon immer. Doch nun treibt er dank der Kypto-Technolgien neue Blüten, wie das Beispiel von Tim Draper zeigt. Der 63-jährige Risikokapitalist lebt in seiner Heimat USA, arbeitet aber virtuell bald in Mikronesien. Der Milliardär ist der erste digitale Einwohner, den der Inselstaat Palau offiziell in sein neues Online-Residenzprogramm aufgenommen hat. Also lebt Draper nun formell in Ozeanien – ohne dort zu sein.

Palau hat eine bewegte Geschichte hinter sich: Das Inselreich war einst Teil der Kolonie Deutsch-Neuguinea, wurde später japanisch und bis 1994 von den USA verwaltet und hat heute – ganz physische – 19’000 Einwohner. Die Nachricht von Drapers neuer «Heimat» verkündete Palaus Präsident Surangel Whipps Jr., persönlich per Videokonferenz.

300’000 Interessenten

Allzu bald wird Draper, zu dessen bekanntesten Investitionen Hotmail, Skype, Tesla, Space-X und Twitter gehören, aber keinen Fuss auf eine der mehr als 350 Inseln Palaus setzen. Seine Teilhabe am Staat Palau findet ausschliesslich online statt. Denn automatisch dort wohnen darf er nicht. Digitale Geschäfte über das Land abwickeln sollen er und die 300’000 anderen Menschen, die sich laut Präsident Whipps für einen Online-Wohnsitz interessieren, dagegen sehr wohl.

Von ihrer «Aufnahme» erhofft sich das Land wirtschaftliche Vorteile. Vor der Pandemie generierte der zwischen den Philippinen, Guam und Indonesien gelegene Pazifikstaat fast die Hälfte seines Bruttoinlandprodukts mit Touristen. Die bleiben jetzt aus.

Und da kommt die Krypto-Szene ins Spiel - jene Enthusiasten und Verkäufertypen, die in Digitalwährungen und niedrigen Steuern die Zukunft allen Staatswesens sehen. In abgelegenen Ländern mit beschränkter Wirtschaftskraft finden sie willige Politiker, zuletzt in El Salvador, wo der Präsident eifrig und verlustreich mit Bitcoin spekulierte.

Virtueller Wohnsitz für 150 Dollar

Palau hat sich mit dem Blockchain-Unternehmen Cryptic Labs zusammengetan. Es soll sicherstellen, dass digitale Transaktionen fliessen können. Rund 150 US-Dollar kostet der virtuelle Wohnsitz, anschliessend kann man in Palau Online-Konten eröffnen und Unternehmen gründen. Das ist für Draper und andere Investoren attraktiv, denn der Inselstaat hält die Krypto-Zügel lockerer. In den meisten Industriestaaten beäugen die Finanzaufseher Online-Währungen misstrauisch als gefährliches Spekulationsobjekt, in dem Bürger ihre Ersparnisse versenken könnten.

Klingt Palaus Plan nicht etwas nach Briefkastenfirmen und Steuervermeidung unter Palmen? Auf gar keinen Fall, betonte Präsident Whipps - und pries die angeblichen sozialen Aspekte des digitalen Wohnsitzes: «Es haben mehr als 40 Prozent der Weltbevölkerung immer noch keinen Zugang zu grundlegenden Wirtschafts- und Geschäftsaktivitäten, die für den Rest der Welt verfügbar sind.» Die digitale Residenz werde allen auf der ganzen Welt gleichen Zugang zu wirtschaftlichen Möglichkeiten bieten. Kritiker halten diese Argumente der Krypto-Szene für vorgeschoben, um das etablierte, stark kontrollierte Finanzsystem zu umgehen.

Vorbild Estland

Abgeschaut haben könnte sich Palau die Idee von Estland. Als erste Nation weltweit vermehrt das kleine baltische Land so schon seit 2014 seine Einwohner. Bislang haben mehr als 90’000 Menschen an dem Programm teilgenommen - bei einer Einwohnerzahl von knapp 1,3 Millionen Menschen.

Die Vorteile für die zusätzlichen Mitbürger: In weniger als einer Stunde können sie dort ein Unternehmen gründen. Jeder Ausländer, der mit seiner digitalen Staatsbürgerschaft ein Unternehmen gründet, zahlt Unternehmensteuern von 20 Prozent. Sozialleistungen beanspruchen, dort wohnen oder zur Wahl gehen können die virtuellen Bürger aber nicht. Um staatsbürgerliches Engagement geht es also weniger.

Der Ruf von Estlands Programm zur virtuellen Einwohnerschaft leidet allerdings unter regelmässigen Krypto-Betrügereien. So musste das Land nach einem Geldwäschereiskandal im Juni 2020 zwei Drittel aller Krypto-Unternehmen im Land die Lizenz entziehen.

Ob Palaus Konzept genau dem von Estland entsprechen wird, verriet Whipps noch nicht. Details herauszufinden, fällt schwer. Das Kontakt-Formular auf der Website der digitalen Vorreiternation im Westpazifik funktioniert momentan nicht.

Fehler gefunden?Jetzt melden.