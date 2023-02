Wegweisende Klimaklage – Insel wird überschwemmt – Bewohner klagen gegen Schweizer Konzern Holcim soll an Bewohnerinnen und Bewohner der Insel Pari 14’700 Franken Schadenersatz zahlen – wegen seiner Rolle beim Klimawandel. Der Fall ist eine Premiere für die Schweiz. Martin Läubli Stefan Häne

Bewohner und Umweltaktivisten pflanzen Mangroven, um den Strand von Pari Island, Jakarta, Indonesien, vor weiteren Schäden zu schützen, im August 2022. Foto: Keystone

Das Zuger Kantonsgericht muss sich mit einem brisanten Fall befassen. Am Dienstag haben drei Bewohner und eine Bewohnerin der kleinen indonesischen Insel Pari Klage gegen Holcim am Firmenhauptsitz in Zug eingereicht.