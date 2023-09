Insel Paros kämpft gegen Sonnenschirm-Piraten – Wem gehört der Strand? In Griechenland sieht man vor lauter Mietsonnenschirmen das Meer nicht mehr. Jetzt reicht es den Einheimischen. Sie streiken – und haben Erfolg, wie ein Besuch auf der Insel Paros zeigt. Carolyn Martin

Schirme, Schirme und nochmals Schirme: Der öffentliche Strand wird immer mehr zur Ware. Foto: Dan Kitwood, Getty Images

Paros an einem Sonntag im August: «Mikri Santa Maria ist befreit!», ruft jemand durchs Megafon. Es wird geklatscht, dann packen die Ersten schon ihre Handtücher aus und lassen sich in der kleinen Bucht nieder. Immer mehr griechische Familien kommen, mit Picknicktaschen, an der Hand die Kinder. «So haben wir unseren Strand seit Jahren nicht mehr gesehen», sagt Ilias Petrakis und breitet die Babydecke für seine Tochter aus.

«Schaut mal, von da drüben am anderen Ende der Bucht bis hierher reichten die Sonnenliegen noch bis letzte Woche», sagt der frischgebackene Vater und deutet einen grossen Halbkreis an. «Da gab es keinen Platz für unsere Handtücher.» Mehr als 150 Sonnenbetten waren in drei Reihen bis ans Meer aufgestellt, dazu 80 Sonnenschirme.

120 Euro für zwei Liegen – pro Tag

Wie an etlichen Stränden der Kykladeninsel Paros drängen auf vielen griechischen Inseln immer mehr geschäftstüchtige Liegen- und Sonnenschirmanbieter auf die öffentlichen Strände. Der Gewinn ist verlockend: Auf Paros werden bis zu 60 Euro, für vordere Reihen sogar bis zu 120 Euro als Tagesmiete für zwei Liegen plus Sonnenschirm verlangt, auf Mykonos noch mehr. Viele Griechen wie auch Touristen können sich das nicht leisten. Der öffentliche Strand wird zur Ware – obwohl das griechische Gesetz gar keine Privatstrände kennt.

Denn die Küsten sind ein öffentliches Gut: Die griechische Verfassung stellt sich in Artikel 24 im Abwägen zwischen öffentlicher Nutzung und privaten Profitinteressen auf die Seite der Bevölkerung. Jeder griechische Bürger habe das Recht auf einen freien Zugang zum Strand, steht dort.

Auf immer mehr Inseln und sogar auf dem Festland macht das Beispiel von Paros Schule: Auch auf Kreta, Rhodos, Samos, Chalkidiki und weiteren Orten protestieren jetzt Bewohner.

50 Prozent eines Strandareals müssen frei bleiben – eigentlich. Denn kontrolliert wird die Einhaltung kaum. Also vergrössern etliche Betreiber einfach ihr Areal, oft auf ein Vielfaches der erlaubten Konzession. Manche haben gar keine Genehmigung.

Den Bürgern auf Paros reichte es. Sie sind Ende Juli zum ersten Mal auf die Strände marschiert – mit selbst gemalten Schildern, auf denen «Save our Beach» und «Reclaim the Beach!» stand. Seitdem gibt es immer wieder Demos, nicht nur auf Paros.

Mit Drohnen gegen die Strandvermieter

«Vorher haben wir uns natürlich schlaugemacht», sagt Damianos Gavalas, ein Hochschulprofessor der Informatik: «Wir haben im Internet und im staatlichen Transparenzportal Diavgeia die Verträge zur Strandnutzung studiert und die genehmigten Flächen mit unseren Drohnenluftaufnahmen verglichen.»

Ende Juli ging es los: Damals tauchten 250 Parier am Santa-Maria-Strand auf und riefen: «Wir kommen in friedlicher Absicht!» Foto: Facebook / Save Paros Beaches

Für die Strände oben bei Santa Maria habe es entweder keine gültige Konzession gegeben oder die erlaubten Flächen seien deutlich überschritten worden. Mikri Santa Maria machte Ende Juli den Anfang, als mehr als 250 Parier in Bikini oder Badehose, mit Badetüchern und einem Megafon am Strand auftauchten und riefen: «Wir kommen in friedlicher Absicht!» Dann erklärten sie den verdutzten Sonnenbadenden, dass die Schirme und Liegen, für die sie die teure Tagesmiete gezahlt hatten, hier mangels gültiger Genehmigungen illegal stünden.

Im Gespräch mit dem Liegestuhlvermieter, so erzählt Damianos Gavalas, habe dieser gesagt: «Dann lasst doch die Polizei kommen und mich verhaften!» Seinem Wunsch wurde entsprochen. Der Betreiber habe die Nacht im Arrest auf der Polizeistation von Paros verbracht, Schirme und Liegen wurden abgebaut.

Es war der Anfang einer Bürgerbewegung für freie Strände. Denn eine Woche später sind bereits mehr als 400 Einwohner nach Marcello marschiert, zu einer Badebucht gegenüber dem Hauptort Parikia.

Hinter der Bewegung steht ein Mann, den alle nur den «Lehrer» nennen. Christos Georgousis unterrichtete lange Naturwissenschaften und Geschichte auf Paros. Als er auf Facebook zu Demonstrationen aufforderte, da kamen sie, seine Schüler von damals.

Die Aktionen der frisch gegründeten Initiative mit dem sperrigen Namen «Bürgerbewegung von Paros für frei zugängliche Strände – Save Paros Beaches» wurden rasch zum Hauptthema der griechischen Abendnachrichten. Und auf immer mehr Inseln und sogar auf dem Festland macht das Beispiel von Paros Schule: Auch auf Kreta, Rhodos, Samos, Chalkidiki und weiteren Orten protestieren Bewohner. Sie verlangen die Wiederherstellung des legalen Zustandes.

Hinter der Bewegung steht ein Mann, den alle nur den «Lehrer» nennen. Christos Georgousis unterrichtete lange Naturwissenschaften und Geschichte auf Paros. «Er ist ein grosser Schriftsteller und eine auf den ganzen Kykladen bekannte Persönlichkeit», erzählt Ilias Petrakis. «Wir waren alle seine Schüler, bestimmt die Hälfte der Kinder auf Paros.» Georgousis überlässt das Megafon anderen, er schreibt lieber. Als er auf Facebook mit «Es reicht!» zu Demonstrationen aufforderte, da kamen sie, seine Schüler von damals, heute selbst Lehrer, Anwälte, Ingenieure.

Diesen Sommer zählte man auf der 14’000-Einwohner-Insel wieder Hunderttausende Touristen. Allein im August waren es mehr als 200’000.

Die Parier erleben täglich, was es heisst, auf einer Insel zu leben, die inzwischen zu den Topzielen am Mittelmeer gehört. Paros boomt. Diesen Sommer zählte man auf der 14’000-Einwohner-Insel wieder Hunderttausende Touristen. Allein im August waren es mehr als 200’000.

Während der griechischen Schulferien, die fast bis Mitte September dauern, steht ganz Paros im Stau. Die Infrastruktur ist nicht für den grossen Andrang ausgelegt. Das Trinkwasser fliesst in Tausende Pools und wird knapp, und die eigentlich bildschöne Insel zeigt mit Plastikmüll und Bauschutt an allen Strassenrändern eine recht hässliche Seite.

Bei der ersten Demonstration auf Paros forderten die Teilnehmer den Abbau der illegal vermieteten Liegestühle. Foto: Facebook / Save Paros Beaches

Christos Georgousis, der «Lehrer», hat einen öffentlichen Brief an den griechischen Premier geschrieben. Darin geht es um die Verantwortung des Staates, das Einhalten der Regeln, Würde, Anstand und Respekt. Er mahnt an, dass das Streben nach wirtschaftlichem Gewinn reguliert gehöre und eine unkontrollierte Entwicklung zu sozialer Ungleichheit führe. Und er fragt, ob die Landschaft der Kykladen überhaupt mit Liegestühlen und Sonnenschirmen verschandelt werden solle. Mit poetischen und blumigen Worten beschreibt er die Bedeutung des griechischen Sommers für das Lebensgefühl der Einheimischen.

Jetzt will die Athener Riviera nachziehen

Die erst wenige Wochen alte Bewegung hat einiges ausgelöst. Die griechische Staatsanwaltschaft prüft die Vorwürfe gegen die Betreiber. Sogar der oberste Gerichtshof nahm Ermittlungen auf. Das Finanzministerium versprach verstärkte Kontrollen, und der Minister erklärte, niemanden verschonen zu wollen – mit Blick auf die Kommunalbehörden, die im Ruf stehen, hier und da beide Augen zuzudrücken.

Fast täglich gibt es Razzien, innerhalb von drei Tagen soll es 16 Festnahmen gegeben haben auf verschiedenen Inseln im Ionischen Meer und auf den Kykladen, wie die Tageszeitung «Kathimerini» berichtet. Dabei wurden auch Bars ohne jegliche Genehmigung entdeckt. Allerdings ist auch von viel zu wenig Kontrolleuren die Rede.

«Habt ihr das von Naxos gehört?», fragt Damianos in die Runde. Die Insel war die erste, die Paros folgte. Auf der grossen Nachbarinsel hat es nicht einmal eine Demonstration gebraucht. Es genügte die Gründung der Facebook-Gruppe «Rettet die Strände von Naxos».

Als dann noch durchsickerte, dass eine Kontrolle geplant sei, wurden in einer Nacht-und-Nebel-Aktion Sonnenschirme und Liegen von illegalen Betreibern auf LKWs verladen und abtransportiert.

Ins heitere Gelächter klingelt Damianos Mobiltelefon. Jemand aus Athen ist dran, fragt, wie man die Bewegung auch an die Athener Riviera bringen könne.

Fehler gefunden?Jetzt melden.