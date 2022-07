Auf Januar 2023 – Insel-Gruppe und Reha-Zentrum Heiligenschwendi fusionieren Die Berner Insel-Spitalgruppe und das Berner Reha-Zentrum in Heiligenschwendi oberhalb von Thun schliessen sich Anfang nächstes Jahr zusammen.

Das Reha-Zentrum in Heiligenschwendi bei Thun. (Archivbild) Foto: zvg

Die obersten Gremien der Berner Spitalgruppe und des Berner Reha-Zentrums (BRZ) haben einen Kaufvertrag unterzeichnet.

Wie die beiden Unternehmen am Freitag gemeinsam mitteilten, übernimmt der Verwaltungsrat der Insel-Gruppe ab Januar 2023 die Tätigkeiten des bisherigen Verwaltungsrats des BRZ. Mit dem Zusammenschluss wird es ab 2023 innerhalb der Insel-Gruppe neu einen Medizinbereich Rehabilitation geben.

Das Reha-Zentrum Heiligenschwendi und die Reha-Betriebe der Insel-Gruppe sollen alle weiterbetrieben werden – das Reha-Zentrum für weitere mindestens fünfzehn Jahre. Rehabilitations-Angebote an der Insel-Spitalgruppe gibt es am Inselspital in Bern, in Riggisberg, Belp und in Bern-Tiefenau.

Mit dem Zusammenschluss verfolgen die beiden Unternehmen das Ziel, die qualitativ hochstehende Versorgung zu stärken und für Fachpersonen das Aus- und Weiterbildungsangebot zu gewährleisten. Auch wollen sie sich als beste Reha-Anbieterin in der Schweiz positionieren.

Der Zusammenschluss kommt nicht überraschend: Bereits Anfang 2021 gaben die beiden Unternehmen bekannt, sie prüften eine Integration des Reha-Zentrums in die Insel-Gruppe. Damals wurde eine gemeinsame Absichtserklärung unterzeichnet.

Die Insel-Gruppe betreibt mehrere Spitäler in Stadt und Region Bern, darunter das Inselspital. Das Unternehmen beschäftigt rund 11'000 Personen. Am Berner Reha-Zentrum arbeiten rund 470 Angestellte in 316 Stellen. Betreut werden pro Jahr rund 3000 Patientinnen und Patienten.

Alleinaktionärin des Reha-Zentrums ist die Stiftung für Medizinische Weiterbehandlung, Rehabilitation und Prävention BRH mit Sitz in Bern.

SDA/ske

