Kulturwandel am Berner Unispital – Insel-Gruppe schafft Boni komplett ab Die Spitalleitung krempelt das Berner Universitätsspital um und geht dabei weiter als Zürich. Das sorgt auch für Kritik. Brigitte Walser

Im Inselspital sind zahlreiche Veränderungen im Gang.

Foto: Susanne Keller

Die Leitung der Berner Insel-Gruppe schraubt an der Unternehmenskultur. Erst organisierte sie die Kliniken neu, nun folgen die Löhne: Ab nächstem Jahr zahlt die Spitalgruppe nur noch Fixlöhne aus. In den vergangenen Wochen führte die Spitalleitung mit allen Klinikdirektoren und Chefärzten Lohngespräche. Sie hat die verschiedenen Lohnsysteme vereinheitlicht und verabschiedet demnächst ein neues Lohnreglement für Kaderärztinnen und Kaderärzte.

Den Verzicht auf Boni und variable Lohnbestandteile bezeichnet die Insel-Gruppe in einer Medienmitteilung als «wichtigen Meilenstein in der strategischen Entwicklung». Der Lohn für Ärztinnen und Ärzte des Kaders setzt sich künftig zusammen aus einem Grundlohn und einer Fachkomponente. Letztere ergebe sich aus den im Markt unterschiedlich bewerteten Fachrichtungen. Für besondere Aufgaben kommt ein Zuschlag hinzu. Mit dem Lohn wird sowohl die Lehr- und Forschungstätigkeit für die Universität als auch die Arbeit im Spital abgegolten. Bei der Höhe der Löhne habe man sich an anderen Uni- sowie an grossen Kantonsspitälern orientiert, sagt Insel-Präsident Bernhard Pulver.