Das Aus für zwei Berner Spitäler – Insel-Gruppe rechnet mit 200 Kündigungen Mit der Schliessung von Münsingen und Tiefenau gibt die Insel-Gruppe ihr abgestuftes Versorgungsmodell weitgehend auf. Brigitte Walser Marius Aschwanden Johannes Reichen

Soll Ende Jahr geschlossen werden: Das Spital Tiefenau in Bern. Foto: Beat Mathys

Am Standort Tiefenau werden derzeit noch 115 Betten betrieben, in Münsingen sind es 35. Die beiden Spitäler hätten viel mehr Platz, doch es fehlen Personal und Patienten. Die Spirale dreht sich schon seit längerer Zeit: weniger Personal, weniger Betten, weniger Patienten, weniger Einnahmen. In den vergangenen Jahren haben beide Spitäler hohe Verluste geschrieben. Nun ziehen die Verantwortlichen der Insel-Gruppe die Konsequenzen. Sie wollen den Standort in Münsingen per Ende Juni schliessen, jenen in der Berner Tiefenau per Ende Jahr. Der definitive Entscheid wird Ende April gefällt.