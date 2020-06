Einsturzgefährdete Frauenklinik – Insel-Gruppe muss die Sanierung selber stemmen Der Kanton Bern zahlt nicht an die Mängelbehebung der Frauenklinik, obwohl er damals Bauherr war. Brigitte Walser

Steht derzeit leer und wird umfassend saniert: Das Gebäude der Frauenklinik in Bern. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Frauenklinik des Berner Inselspitals ist in desolatem Zustand. Bereits vor mehr als zehn Jahren wurden statische Mängel an der Fassade festgestellt, bei einem Erdbeben bestand Einsturzgefahr. Seit zwei Jahren steht das Gebäude leer, nun wird es saniert. Zuvor hat der neue Insel-Präsident Bernhard Pulver eine Hoffnung geäussert, die über die Jahre hinweg schon andere Insel-Vertreter als Forderung gestellt hatten: dass sich der Kanton an den Kosten beteiligt. Denn dieser war Bauherr des Gebäudes an der Effingerstrasse.