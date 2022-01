Zoom – Insel der Krabben Millionen von leuchtend roten Krabben legen auf der austra­lischen Weihnachtsinsel jährlich den Verkehr lahm. Der Fotojournalist Alex Kühni hat die Massenwanderung mit der Kamera dokumentiert. Alex Kühni (Fotos und Text) Rebecca Pfisterer (Bildredaktion)

Der kleine Strand «Merrial Beach» ist einer der vielen Küstenabschnitte, welche die Weihnachtsinsel-Krabben während der Paarungszeit aufsuchen. Alle Fotos: Alex Kühni

Die Verhältnisse auf der kleinen, südlich von Indonesien gelegenen Insel sind einzigartig: auf einem Quadratkilometer leben nur 15 Menschen, aber rund 37'000 Krabben. Jedes Jahr bei Beginn der Regenzeit (zwischen Oktober und Dezember) wandern die rund 50 Millionen endemischen Roten Landkrabben zur Paarung an die Küste.

Während dieser Zeit überqueren die Achtbeiner Hausdächer, spezielle Krabbenbrücken und die mit dem pragmatischen Namen «Die Siedlung» einzige Ortschaft, in der rund 2000 Menschen leben.

«Früher haben die Leute keine Acht gegeben auf die Krabben, heute ist das anders», so der leitende Park-Ranger Ismail MacRae. Die versehentlich durch den Menschen eingeführte Gelbe Spinnerameise hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten rund 40 Prozent der Krabbenpopulation ausgelöscht.

Strassen, welche auf den Hauptmigrationsrouten der Krabben liegen, werden jährlich für ein paar Wochen gesperrt.

«Neben dem Klimawandel sind Neozoen – also durch den Menschen eingeschleppte invasive Tierarten – die grösste Bedrohung für das einzigartige Ökosystem.» Ismail MacRae, der leitende Park Ranger der Weihnachtsinsel.

Beliebt bei Touristen: Nebst der Krabbenmigration in der Regenzeit ist die Weihnachtsinsel auch bei Tauchern bekannt für die tropischen Korallenriffe und die zahlreichen Walhaie.

Die Krabbenmigration ist eine Tourismusattraktion, und seit dem Massensterben wird Sorge getragen zu den Tieren. Ein Grossteil der Strassen ist dann gesperrt, und Freiwillige rechen Krabben von den Parkplätzen des einzigen Supermarkts der Insel. Seit zehn Jahren versucht auch die australische Regierung, der afrikanischen Ameisen Herr zu werden, welche die Natur aus der Balance bringen.

Morgenverkehr auf der Weihnachtsinsel: Selbst auf den offenen Strassen muss an gewissen Stellen zum Besen gegriffen werden.

Das ganz Jahr über Weihnachtsdekoration: Das «Golden Bosun» ist eines von nur zwei Restaurants auf der Weihnachtsinsel, welche ihren Namen durch die Entdeckung am 25. Dezember 1643 erhalten hat.

Zu Tausenden unterwegs: Die Krabbenwanderung ist die Hauptattraktion der Weihnachtsinsel.

Der Lebensraum der Weihnachtsinsel-Krabbe ist der dichte Dschungel, welcher über 90 Prozent der nur 135 Quadratkilometer grossen Insel bedeckt.

Die Roten Krabben ernähren sich vorwiegend von Laub. «Der Dschungel auf der Weihnachtsinsel hat 50 Millionen Gärtner, die ein einzigartiges Ökosystem für viele Tierarten aufrechterhalten», so Ranger Ismail.

Aber nicht nur die Roten Krabben sind in Gefahr, auch ein­heimische Vogelarten und die weltweit grösste Population von Palmendieben – die grösste Landkrabbenart – werden durch die invasiven Ameisen dezimiert.

Der Palmendieb ist das grösste an Land lebende Krebstier der Erde. Ausgewachsenen Exemplare weisen bis zu einem Meter Beinspannweite aus.

Jess Bray betreibt mit ihrem Mann die exklusive Swell Lodge. Um Übernachtungsgäste während der Krabbenmigration abzuholen befestigt sie eigens entwickelte «Krabbenschaufeln» an ihren Geländewagen.

Nur gerade rund 2000 Menschen leben auf der Weihnachtsinsel. Die meisten leben vom Abbau und Export von Phosphat, das seit 1899 auf der Insel gewonnen wird.

«Dolly Beach» kurz vor Sonnenaufgang: Einer der vielen malerischen Sandstrände der Insel, welcher nur über einen Dschungelpfad zu erreichen ist.

Die Regierung setzt nun auf das Aussiedeln von malaysischen Schlupfwespen, die sich von Blattläusen ernähren. Die Läuse stellen die Hauptnahrung der Ameisen, welche durch diese Form der «Biokontrolle» unterbrochen wird. Ob die Wespen die Krabben vor den Ameisen rechtzeitig retten können, wird sich in den nächsten Jahren zeigen.

Ein Palmendieb auf Nahrungssuche: Diese Landkrabbenart wird oft auch Kokosnusskrabbe genannt, da sie in der Lage sind Kokosnüsse mit ihren starken Scheren zu öffnen.

