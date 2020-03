Hilfe in der Krisenzeit – Insel-Betten für Kranke aus dem Elsass Am Sonntagabend hat der Kanton Bern nun auch reagiert. Das Inselspital stellt insgesamt sechs Betten für ausserkantonale Covid-19-Patienten bereit. db/sda

Der Kanton Bern hat den Weg freigemacht, damit im Inselspital ausländische Patienten aufgenommen werden können. Foto: Adrian Moser

Andere Kantone haben es vorgemacht. Am Sonntagabend dann hat der Kanton Bern nachgezogen. Das Inselspital stellt zwei Pflegeplätze für ausländische Covid-19-Patienten zur Verfügung sowie vier weitere Plätze für Kranke aus anderen Kantonen.

Diesen Entscheid traf die Insel-Gruppe am Sonntagnachmittag in Absprache mit Regierungsrat Pierre Alain Schnegg, dem Gesundheitsdirektor des Kantons Bern. Ziel der Aktion sei es, die angespannte Situation im benachbarten Ausland, insbesondere im Elsass, zu lindern, heisst es in einer Mitteilung des Kantons vom Sonntagabend. Die Verlegung der Patienten soll demnächst erfolgen.

Acht Kantone als Vorreiter

Mit diesem Schritt macht der Kanton Bern das, was andere Kantone früher schon beschlossen haben. Seit Sonntag bereits werden 20 Patienten aus Frankreich in Schweizer Spitälern gepflegt. Das teilte Frédéric Journes, der französische Botschafter in der Schweiz, im Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Journes dankte den acht Kantonen, die den Kranken aus dem Nachbarland Hilfe leisten. Er nannte Genf, Waadt, Freiburg, Neuenburg und Jura sowie beide Basel und den Aargau. Tweets mit gleichem Inhalt verschickte in der Folge auch die französische Verteidigungsministerin Florence Parly.

Am Samstag hatten die Kantone Aargau und Genf je zwei schwer erkrankte Patienten aus dem stark vom Coronavirus betroffenen Elsass übernommen. Alle vier Patienten sind auf künstliche Beatmung angewiesen.

Reserven in Bern

Vergangene Woche hatte Regierungsrat Schnegg gemäss seinem Sprecher Gundekar Giebel an einem Point de Presse erwähnt, es gebe keine Grenzen, wenn es darum gehe, andere zu unterstützen. Giebel teilte am Sonntag auf Anfrage mit, im Moment stünden im Kanton Bern noch ausreichend Spitalbetten zur Verfügung. Dieser Spielraum bestehe, weil nicht zwingende medizinische Untersuchungen und Behandlungen eingestellt worden seien. Die Patienten aus dem Ausland und aus anderen Kantonen können laut Giebel übernommen werden, «ohne die Reserven auszuschöpfen». (db/sda)