Regionalgefängnis Biel – Insasse im Spital verstorben Am Dienstagmorgen wurde im Regionalgefängnis Biel ein Insasse in kritischem Zustand vorgefunden. Er verstarb am gleichen Tag im Spital. Laura Waldorff

Der verstorbene Insasse befand sich im Regionalgefängnis Biel in Untersuchungshaft. Foto: Adrian Streun (BT)

Am Dienstagmorgen ist im Regionalgefängnis Biel ein Insasse in kritischem Gesundheitszustand in seiner Zelle aufgefunden worden. Er wurde umgehend ins Spital eingeliefert, wo er am Nachmittag verstarb, wie die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilt.

Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 36-jährigen Schweizer, der sich im Gefängnis in Untersuchungshaft befand.

«Gesprächsstoff» – der Podcast von Berner Zeitung und «Bund» Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

Laura Waldorff ist Redaktorin im Ressort Desk/Interaktion. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.