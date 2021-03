Raiffeisen-Affäre – Inkonsequente Anklage im Fall Vincenz Das Verfahren gegen Ex-Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz verzögert sich weiter. Bis Ende Monat soll endlich klar werden, wo der Prozess stattfindet. Arthur Rutishauser

Pierin Vincenz und seine Ehefrau Nadia Ceregato: Übernachten im The Mark, New York, für 5273 Franken. Angeblich für private Zwecke, bezahlt hat Raiffeisen. Foto: The Mark 1 / 3

Fast vier Monate ist es her, dass gegen Pierin Vincenz, seinen Berater Beat Stocker sowie weitere Beschuldigte Anklage erhoben wurde. Wann es zum Prozess kommt, steht noch in den Sternen. Bisher ist nicht einmal klar, vor welchem Gericht die Verhandlung stattfinden soll. Die Verteidigung versucht, den Fall möglichst von Zürich wegzubringen, nach Bülach oder noch lieber nach St. Gallen, was weitere Verzögerungen mit sich bringen würde.

Bei der Staatsanwaltschaft heisst es: «Ursprünglich war es das Bezirksgericht Zürich; ob dies aktuell noch der Fall ist, müssen Sie dort erfragen.» Dort wird eine baldige Entscheidung angekündigt: «Das Bezirksgericht Zürich wird voraussichtlich noch im März entscheiden, ob es zuständig ist. Sofern es die Zuständigkeit bejaht, werden anschliessend die Termine für die Hauptverhandlung mit den Parteien vereinbart werden.» Die dürften auch weiterhin alles daran setzen, den Fall zu verzögern, denn einer der Firmenkäufe, der Fall Comtrain, verjährt bald einmal.