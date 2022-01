Abstimmung vom 13. Februar – Initianten lancieren Kampagne für ein Tierversuchsverbot Versuche an Tieren und Menschen sollen künftig nicht mehr zulässig sein. Ausserdem fordert das Initiativkomitee ein Importverbot für Produkte, die unter Anwendung von Tierversuchen entwickelt wurden.

Erkenntnisse aus Tierversuchen sagten für den Menschen kaum etwas aus, argumentiert das Komitee. (Archivbild) Foto: Leandre Duggan (Keystone)

Das Komitee hinter der Volksinitiative «Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot – Ja zu Forschungswegen mit Impulsen für Sicherheit und Fortschritt» hat am Donnerstag in Bern seine Argumente dargelegt. Volk und Stände befinden am 13. Februar über die Vorlage.

Präsentiert wurden die Argumente in einer Reihe von kurzen Statements in Videos – und von Rednerinnen und Rednern an der Medienkonferenz. Das Komitee spricht in diesem Zusammenhang von einem «Kanon».

Das Begehren fordert ein Verbot von Tierversuchen. Neu entwickelte Produkte, die unter Anwendung von Tierversuchen entwickelt wurden, sollen zudem nicht mehr importiert werden dürfen.

Nebst ethischen Gründen machten die Initianten insbesondere geltend, Tierversuche seien ineffizient: Die Körper von Tieren unterschieden sich zu stark von jenen von Menschen, als dass sich daraus relevante Erkenntnisse gewinnen liessen. Von 100 Wirkstoffen versagten 95 im Menschenversuch, trotz scheinbar erfolgversprechender Ergebnisse im Tierversuch.

Komitee sieht «Opferkultur»

Auch sogenannte Menschenversuche sollen verboten werden. Solche Versuche lieferten vage Durchschnittwerte, so das Initiativkomitee. Dem Individuum böten sie keine Sicherheit.

Tiere wie auch nicht zustimmungsfähige Menschen würden heute als Versuchskaninchen missbraucht – unabhängig von ihren individuellen Interessen, sagte dazu Komitee-Mitglied Luzia Osterwalder. Sie würden Leid ausgesetzt und damit «geopfert», machte das Komitee geltend. Auf der Strecke bleibe dabei das Mitgefühl.

Tier- und Menschenversuchsverbot: Das Wichtigste in Kürze

Die Ausgangslage
Tierversuche sind in der Schweiz erlaubt, wie in sehr vielen anderen Ländern auch. Sie werden eingesetzt, um Medikamente und Therapien zu entwickeln, mit denen Krankheiten von Menschen und Tieren besser behandelt werden können. Die Schweiz hat eines der weltweit strengsten Gesetze für Tierversuche: Ein Tierversuch wird nur bewilligt, wenn die Ergebnisse nicht auf anderem Weg erzielt werden können. Zudem muss der Nutzen für die Gesellschaft die Belastung der Tiere rechtfertigen. Ausserdem dürfen die Forscherinnen und Forscher in ihren Versuchen mit nur so vielen Tieren arbeiten wie unbedingt nötig, und sie müssen deren Belastungen so gering wie möglich halten.

Die Gegner
Der Bundesrat lehnt das Volksbegehren ab. Ohne eine einzige Ja-Stimme wird die Initiative auch von den eidgenössischen Räten zur Ablehnung empfohlen. Die breite Gegnerschaft warnt vor der «extremen» Initiative. Diese gefährde nicht nur die Forschung, sondern verhindere auch, dass Menschen und Tiere in der Schweiz von künftigen medizinischen Fortschritten profitieren könnten. Forschung und Entwicklung würden laut den Gegnern sehr stark eingeschränkt, und Arbeitsplätze wären gefährdet. Tierversuche sollen auf einem anderen Weg weiter reduziert werden, nämlich mit dem Nationalen Forschungsprogramm «Advancing 3R – Tiere, Forschung und Gesellschaft» (NFP 79). 3R-Forschung (Replacement, Reduction, Refinement) hat den Ersatz von Tierversuchen, eine Verminderung von deren Zahl und für die Tiere weniger Belastungen zum Ziel.

Die Initiative verlangt schliesslich, dass Forschung, die ohne Tierversuche auskommt, mindestens dieselbe staatliche Unterstützung erhält wie heute diejenige mit Tierversuchen. Nach Ansicht des Komitees gibt es genügend Alternativen zu Tierversuchen.

An der Medienkonferenz wurde eine grundsätzliche Skepsis gegenüber der medizinischen Forschung und Praxis sichtbar. Die Ärztin Regina Möckli, Mitglied des Unterstützungskomitees, verwies in diesem Zusammenhang etwa auf den Contergan-Skandal.

Grössere Parteien einstimmig dagegen

Hinter der Volksinitiative stehen St. Galler Bürger. Unterstützt wird sie von rund achtzig Organisationen und Unternehmen. Darunter sind Vertreter von SP und Grünen sowie Tierschutzgruppen und Tierparteien. Nicht dazu gehört der Schweizer Tierschutz (STS).

Das Parlament empfahl die Initiative ohne eine einzige Ja-Stimmen zur Ablehnung. Auch der Bundesrat lehnt sie ab.

Bei Annahme der Initiative gäbe es in der Schweiz keine neuen Medikamente mehr, die mit Tierversuchen entwickelt werden, weder für Menschen noch für Tiere. Dazu gehören zum Beispiel auch Impfstoffe. Die Forschung sowie die Entwicklung von Medikamenten oder anderen Produkten wie Pflanzenschutzmitteln würden eingeschränkt und möglicherweise ins Ausland verlagert.

SDA/sep

