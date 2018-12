14-mal ausgezeichneter Journalismus

Der European Newspaper Award gilt als der grösste europäische Medien-Wettbewerb. Die «SonntagsZeitung», der «Tages-Anzeiger» und DerBund.ch/Newsnet erhalten insgesamt 14 Awards of Excellence. Ausgezeichnet werden die Teams Infografik und Interaktiv – mit einem Preis bedacht wird auch die 12-App.

«Wir haben in den letzten vier Jahren grosse Anstrengungen in den Kompetenzfeldern Infografik, Digital Storytelling und Interactive unternommen – damit wir unseren Leserinnen und Lesern offline und online einen exklusiven Mehrwert bieten können. Die Auszeichnungen am European Newspaper Award 2018 sind eine grosse Anerkennung für unsere Teams und zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind», sagt Michael Marti, Leiter Digital und DerBund.ch/Newsnet.

Unsere Übersicht zeigt die prämierten Arbeiten.