79. Infernorennen in Mürren – Infernosieg geht ins Simmental Der 21-jährige Zweisimmer Kilian Rufener gewinnt die verkürzte Abfahrt vom Schilthorn nach Mürren. Die Kombinationssieger sind zurzeit noch unbekannt. Bruno Petroni UPDATE FOLGT

Der Simmentaler Kilian Rufener – hier nach dem Start auf der Seewlifuhre – gewinnt das 79. Infernorennen. Foto: Bruno Petroni

«No stop signs, Speed limit, nobody's gonna slow me down.» Kein Hardrock-Song der Welt passt am frühen Samstagmorgen besser zur Aufbruchstimmung am Schilthorn als «Highway to Hell» von AC/DC. Keiner der 1672 startenden Ski-Haudegen bei der 79. Austragung des Infernorennens wird im Verlaufe des Tages bei seiner Seilbahnfahrt zum Gipfel an diesem Ohrwurm aus dem Kabinenlautsprecher der obersten Sektion der Schilthornbahn vorbeikommen.