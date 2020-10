Tötungsdelikt und Brandstiftung – Indizien für vorsätzliche Tötung, aber kein Geständnis Ein Mann tötete in Frutigen seine Freundin und zündete ihr Chalet an, um Spuren zu verwischen. So lautet die Anklage im Prozess, der am Montag in Thun beginnt. Markus Dütschler

Brandruine in Frutigen mit spontan errichteter Gedenkstätte: Der Brandstifter wollte laut Anklage die Tötung seiner Freundin vertuschen. Bild: Bruno Petroni

Als die Feuerwehr Frutigen am 15. Februar 2018 an der Reichenmattestrasse 15 eintraf, stand das Bauernhaus in Vollbrand. Das Chalet brannte fast bis auf die Grundmauern nieder. Von der Bewohnerin fehlte zunächst jede Spur. Als die Brandstelle tags darauf betreten werden konnte, fanden die Brandfahnder eine verkohlte Leiche. Anhand von Dokumenten des Zahnarztes liess sich einwandfrei feststellen, dass es sich beim Opfer um die Bewohnerin D. S. handelte, eine 41-jährige Frau, die auf der Gemeindeverwaltung arbeitete.