Heftige Diskussionen ausgelöst – Indische Firma schenkt zehn Tage Menstruations-Urlaub Mitarbeiterinnen eines Unternehmens in Indien können bei starken Periodenschmerzen freinehmen. Die Ankündigung führte zu viel Diskussionen auf Social Media.

Periodenurlaub zu nehmen, sollte nicht mit Scham behaftet sein, so der Firmenchef. Foto: Stefan Wermuth (Symbolbild Reuters)

Bei starken Menstruationsschmerzen können Arbeitnehmerinnen eines indischen Essenslieferdienstes künftig bis zu zehn Tage im Jahr bezahlt freinehmen. Diese Ankündigung des Firmenchefs löste in Indien eine Debatte auf den sozialen Netzwerken aus. In dem Land ist die Periode ein grosses Tabu-Thema, Frauen gelten während ihrer Blutung als unrein und sollen dann beispielsweise keine Tempel betreten oder bestimmtes Essen berühren.

Der Firmenchef schrieb in einer kürzlich veröffentlichten Mitteilung, Periodenurlaub zu nehmen, sollte nicht mit Scham oder Stigma behaftet sein. «Du solltest Menschen in internen Gruppen oder E-Mails einfach sagen können, dass du gerade einen Tag Periodenurlaub nimmst.» Pro Zyklus können Frauen und Transgender-Leute in dem Unternehmen jeweils einen Tag freinehmen – und das zehn Mal im Jahr.

Die Ankündigung hat zu viel Diskussionen auf den sozialen Netzwerken geführt. «Heute können einige Perioden-Urlaub wohl nicht richtig verstehen, genauso wie viele mal gegen Mutterschutzurlaub protestiert hatten», schrieb Angellica Aribam, die Gründerin einer indischen Organisation, die Frauen in der Politik fördert, auf Twitter. «Aber eines Tages wird das normal sein.»

Die indische Journalistin und «Washington Post»-Kommentar-Schreiberin Barkha Dutt hielt dagegen. Sie findet: «Wir können nicht der Infanterie beitreten, über Krieg berichten, Kampfflugzeuge fliegen, in den Weltraum gehen, keinen Exzeptionalismus wollen und Periodenurlaub wollen.»

SDA