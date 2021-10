Indigene Völker in Brasilien – «In zehn Jahren haben wir kein Land mehr» Gigantische Infrastrukturprojekte bedrohen den Amazonas. Die Ureinwohner Juarez und Alessandra Munduruku fürchten um ihre Lebensgrundlage, wie sie bei einem Treffen in Zürich sagen. Simon Widmer

Für sie ist der Amazonas-Regenwald heilig: Juarez und Alessandra Munduruku auf dem Zürcher Sechseläutenplatz. Foto: Ela Çelik

Etwas verloren stehen Juarez und Alessandra Munduruku an diesem Nachmittag auf dem Zürcher Sechseläutenplatz. Vor ihnen ist das Zelt des Zurich Film Festival aufgebaut, eine Schulklasse wuselt herum, adrett angezogene Menschen studieren draussen das Kinoprogramm.

Die beiden Indigenen gehören den Munduruku an, einem von rund 300 indigenen Stämmen in Brasilien. 14’000 Menschen, verteilt auf 140 Indio-Dörfer im Bundesstaat Pará im Nordosten des Landes. Sie sind nicht verwandt, der Name des Stammes dient als Familienname.

Juarez, der sonst nie lange Hosen trägt, hat sich extra für den Besuch in der Schweiz eine olivfarbene Trainerhose ausgeliehen. Er spricht leise, überlegt lange, bevor er antwortet. Alessandra spricht ohne Unterbrüche, fuchtelt energisch mit den Händen. Sie bezeichnet sich selbst als «klein und vorlaut».