Menschen und Tiere unverletzt – In Wiler bei Utzenstorf geriet ein Pferdestall in Brand Am Dienstagabend fing ein Stall aus noch unbekannten Gründen Feuer. Die dort untergebrachten Tiere konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Nach einem Brand in einem Pferdestall an der Fabrikstrasse in Wiler bei Utzenstorf ist am Dienstagabend gegen 20 Uhr standen drei Feuerwehren im Einsatz. Tiere und Menschen kamen dabei nicht zu Schaden.

Die Feuerwehren hätten den Brand unter Kontrolle bringen können, hiess es bei der Kantonspolizei Bern auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Nach 21.30 Uhr war der Einsatz der Feuerwehren allerdings noch im Gang. Das Feuer sei unter Kontrolle, es rauche noch, sagte die Sprecherin der Kantonspolizei.

Im Stall der brannte waren Pferde untergebracht, die aber in Sicherheit gebracht werden konnten. Aktuell habe man keine Kenntnisse über verletzte Personen oder Tiere, die zu Schaden gekommen seien, so die Sprecherin. Die Bahnlinie zwischen Wiler und Utzenstorf war unterbrochen, Ersatzbusse standen im Einsatz.

Die Brandursache war am Dienstagabend noch nicht bekannt.

