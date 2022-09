Wasserversorgung in den Berghütten – In Sorge um das «flüssige Gold» Schneearme Winter und schmelzende Gletscher: In der einen oder anderen Berghütte sind Ideen gefragt, um die Wasserversorgung auch in Zukunft zu sichern. Bruno Petroni

Stefan Gafner, Hüttenwart der SAC-Konkordiahütte, kontrolliert die Wassertanks. Foto: Bruno Petroni

Ein mobiles Badebassin auf 2850 Meter über Meer? Bei der Konkordiahütte ist dies seit Anfang dieses Sommers Tatsache. Jedoch nicht zur körperlichen Abkühlung, sondern zur Wasserfassung. Jeder Tropfen ist Hüttenwart Stefan Gafner hochwillkommen, denn seit Ende Juni rinnt vom Fülberg kein Schmelzwasser mehr herab. «Normalerweise haben wir von da oben Schmelzwasser bis in den August hinein. Der wenige Schnee des vergangenen Winters und die warmen Temperaturen brachten uns aber schon früh in der Sommersaison in Wasserknappheit», sagt Gafner.