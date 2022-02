Swiss-Olympic-Direktor Roger Schnegg – «In solchen Forderungen widerspiegelt sich eine Doppelmoral» Der Berner freut sich über die starken Leistungen der Schweizer Sportlerinnen und Sportler in China. Und er kritisiert jene, die einen Boykott der Olympischen Spiele forderten. Marco Oppliger

Zum achten Mal war Roger Schnegg nun an Olympischen Spielen. Jene in Peking stuft der 53-Jährige bezüglich Organisation ganz oben ein. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

«Fast einen Monat lang trugen wir immer eine Maske. Die Covid-Situation in Peking war allgegenwärtig, sie sorgte für eine stete Ungewissheit und war für die Betroffenen enorm schwierig. Dann lande ich am Freitag in Zürich, und als Erstes wird mir gesagt: Du kannst deine Maske ausziehen. Das finde ich schon sehr speziell. Zumal ich als Stellvertreter unseres Chef de Mission, Ralph Stöckli, bereits am 24. Januar nach China gereist bin. Weil die Fallzahlen damals in der Schweiz so hoch waren, erachteten wir die Gefahr einer Ansteckung vor Ort wegen der strengen Massnahmen als geringer.