Lecks in Nord-Stream-Pipelines – In Skandinavien herrscht Alarmstimmung In Nordeuropa fürchten viele, dass demnächst Russlands Ostseeflotte vor Schwedens Küste auftaucht, die Norweger bangen um die Sicherheit ihres Leitungsnetzes. Es wird wegen Sabotage ermittelt. Kai Strittmatter aus Stockholm

Das Nord Stream 1-Gasleck in der Ostsee, fotografiert aus einem Flugzeug der schwedischen Küstenwache. Foto: AFP

Der Norden ist aufgeschreckt. Die Sabotage der Nord-Stream-Pipelines geschah unmittelbar vor den Küsten Schwedens und der dänischen Insel Bornholm. Schweden hat seine Atomkraftwerke am Mittwoch in einen Zustand «verschärfter Aufmerksamkeit» versetzt, der schwedische Nachrichtendienst Säpo erklärte, die Bedrohungslage für Schweden habe sich «ausgeweitet und vertieft». Dänemark sieht mit einem Mal für seine in der Nordsee geplanten gewaltigen Energieinseln ein Sicherheitsproblem. Beide Länder haben Krisenstäbe einberufen und ermitteln wegen Sabotage. Und alle Augen liegen nun auf Norwegen – heute Europas grösster Gaslieferant und mit seinen mehr als 9000 Kilometern Pipelines als «Europas Lebensader in einem kalten Winter» ein «offensichtliches Ziel», wie die dänische Zeitung Berlingske schreibt.