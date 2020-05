Wieder Montag – In seiner Heimat sah er

zu Noahs Berg hinüber Der gebürtige Aserbeidschaner Gasim Nasirov erklärt den Schweizern sein Herkunftsland, das bereits 1918 das Frauenstimmrecht einführte – bevor es für lange Zeit in der sowjetischen Versenkung verschwand. Markus Dütschler

Als Schweizer und Aserbeidschaner will Gasim Nasirov Brücken schlagen. Foto: Adrian Moser

Früher erntete Gasim Nasirov Schulterzucken, wenn er sein Heimatland nannte. «Manche Schweizer erinnerten sich noch schwach an ein gewonnenes Fussballspiel gegen Aserbeidschan», sagt Nasirov lachend. Als 2012 in Baku der European Song Contest (ESC) stattfand, wurden viele auf das Land aufmerksam. Eine der Schweizer Musikgruppen suchte ihn auf, um sich über das Land zu informieren – überstand aber die ESC-Vorausscheidung nicht. Als nutzlos empfand Nasirov die «Lektion» dennoch nicht, denn der 52-jährige Migrationsfachmann, Erwachsenenbildner, Übersetzer, Vermittler und Vater zweier Kinder wirbt leidenschaftlich gern für sein Land. Eine andere Gruppe vertrat die Schweiz in der Baku Crystal Hall, im nagelneuen Konzerthaus, das von Öleinnahmen ebenso zeugte wie vom Willen Aserbeidschans, bekannt zu werden.