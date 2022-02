Klassik in Andermatt – In Sawiris’ Konzertsaal – dem höchstgelegenen der Schweiz Wie betreibt man in einem Bergdorf einen Konzertsaal mit 650 Plätzen? Investor Samih Sawiris und die Zürcher Dirigentin Lena-Lisa Wüstendörfer suchen Antworten. Susanne Kübler

Klassik auf 1447 m ü. M.: Lena-Lisa Wüstendörfer beim Andermatter Antrittskonzert mit ihrem Swiss Orchestra. Foto: Valentin Luthiger (Andermatt Music)

Schräg streben weisse Säulen aus dem Boden, dahinter glänzt eine gerundete Glasfassade; das schwere, kantige Dach scheint das Ganze tief in den Boden zu drücken. Wäre man in einem James-Bond-Film, würde man in dem Raum, der hinter dem Glas weit nach unten reicht, zweifellos das geheimnisvolle Labor eines Fieslings entdecken.