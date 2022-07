Nach Leichenfund am Aareufer – In Rubigen leblos aufgefundene Person ist identifiziert Die Person, welche am vergangenen Mittwoch in Rubigen gefunden wurde, ist ein 76-jähriger Mann aus dem Kanton Bern. Er wurde nach dem Baden vermisst.

Die am vergangenen Mittwoch am Aareufer in Rubigen tot aufgefundene Person ist identifiziert. Es handelt sich um einen 76-jährigen Mann, welcher seit vorletztem Donnerstag in Uttigen – weiter flussaufwärts – vermisst wurde.

Wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Dienstag mitteilten, hatte sich der Mann zum Baden in den Fluss begeben. Nachdem er vermisst wurde, konnte er trotz umfangreicher Suchmassnahmen nicht gefunden werden.

Am vergangenen Mittwoch wurde der Schweizer aus dem Kanton Bern tot in der Rubiger Raintalau am Flussufer aufgefunden. Weitere Ermittlungen zur genauen Todesursache und zu den Umständen sind unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft im Gang. Polizei und Staatsanwaltschaft schliessen nicht aus, dass dem Unfall ein medizinisches Problem voranging.

SDA/zec

