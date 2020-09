Wegen der Corona-Pandemie – In Niederbipp herrscht mitten in der Krise ein Auftragshoch Trotz Verdoppelung der Mitarbeiterzahl kommt die Firma Ophardt, die in Niederbipp einen Sitz hat, mit Liefern kaum nach. Ihr Geschäft ist die Händehygiene. Brigitte Walser

Sind gefragt wie noch nie: Desinfektionsmittelspender. Bild: Franziska Rothenbühler

Der 1. April dürfte in die Geschichte der Unternehmensgruppe Ophardt Hygiene mit einem Standort im bernischen Niederbipp eingehen. An diesem Tag publizierte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Empfehlung, in allen öffentlichen Gebäuden Desinfektionsspender aufzustellen. Ophardt baut Desinfektionsspender. «Wir haben unsere Produktion explosionsartig hochgefahren», sagt Heiner Ophardt, «aber selbst das reichte nicht.»