Das Problem mit dem Stimmregister – In Moutier müssen Dutzende Adressen überprüft werden Ein Bericht legt nahe, dass im Stimmregister von Moutier zahlreiche Personen aufgeführt sind, die ihren politischen Wohnsitz eigentlich anderswo haben. Nun erwartet der Kanton von Moutier Antworten. Dölf Barben /pd

Ausgelassene Stimmung am 18. Juni 2017 nach der vermeintlich gewonnenen Abstimmung über den Wechsel von Moutier zum Kanton Jura. Keystone, Jean-Christophe Bott (Archiv)

Die Staatskanzlei des Kantons Bern hat den Gemeindebehörden von Moutier einen Bericht über die Zusammensetzung des Stimmregisters von Moutier zugestellt. Das Dokument listet mehrere Dutzend Fälle auf, für die von der Gemeinde Moutier bis am 31. August 2020 Abklärungen erwartet werden. Dies teilte der Kanton Bern am Donnerstag mit.

Das korrekte Führen des Stimmregisters durch die Gemeinde sei zentrale Voraussetzung für das Ausüben des Stimmrechts. Im Fall von Moutier sei eine Überprüfung des Stimmregisters nötig, damit die Abstimmung über dessen Kantonszugehörigkeit «unter Einhaltung der demokratischen Regeln und mit dem Vertrauen der Stimmberechtigten wiederholt werden kann», heisst es in der Mitteilung.

Am 17. Juni 2017 hatte sich eine knappe Mehrheit der Einwohnerinnen und Einwohner von Moutier für einen Wechsel zum Kanton Jura ausgesprochen. Der Unterschied betrug lediglich 137 Stimmen. Der Urnengang wurde von der Regierungsstatthalterin aufgrund von Unregelmässigkeiten für ungültig erklärt. Dieser Entscheid wurde von den Gerichten gestützt. Nun steht früher oder später eine Wiederholung dieser Abstimmung an.

Nicht nur Studierende sind betroffen

Mit der Kontrolle des Stimmregisters von Moutier wurde im Februar 2020 begonnen. Die Juradelegation des Regierungsrates hat eine anonymisierte Fassung des Berichts in Bezug auf die ersten fünf Monate der Stimmregister-Überprüfung zur Kenntnis genommen. Der Bericht wurde laut Mitteilung des Kantons am Donnerstag (2. Juli) an die Gemeindebehörden von Moutier weitergeleitet. Der Bericht wurde ausserdem an die unter der Ägide des Bundes stehende Dreiparteienkonferenz geschickt.

Die bisher durchgeführte Kontrolle des Stimmregisters betreffe in erster Linie Personen, die eine Aufenthaltsadresse ausserhalb Moutiers haben – dies in einigen Fällen sogar seit mehreren Jahren, steht in der Mitteilung. Abgesehen von anerkannten Fällen – zum Beispiel Studentinnen und Studenten, die noch bei ihren Eltern leben, oder Personen, die in einem Heim oder in einer Einrichtung wohnen – müssen noch mehrere Dutzend Fälle abgeklärt werden. Der Kanton Bern erwartet nun von der Stadt Moutier, dass sie insbesondere die Situation dieser Personen bis am 31. August 2020 überprüft. Sie soll dazu Antworten liefern, damit bestimmt werden kann, wo sich der politische Wohnsitz dieser Personen befindet. Dadurch erst lässt sich klären, wo sie ihr kommunales Stimmrecht rechtmässig ausüben können. Der Bericht enthält auch einen Überblick über die entsprechenden rechtlichen Grundlagen.

Kontrolle durch Kanton wird weitergeführt

Alle Fragen, die bisher im Zusammenhang mit dem politischen Wohnsitz aufgetreten sind, sind im Bericht aufgeführt. Wird ein Fall genannt, heisst dies, dass eine Abklärung nötig ist, und nicht unbedingt, dass eine Unregelmässigkeit vorliegt. Verschiedene Fälle konnten in der Zwischenzeit bereits geklärt werden. Die Frage der richtigen Adressierung des Stimmmaterials (namentlich bei Personen in Heimen bzw. bei verbeiständeten Personen) müsse noch im Rahmen der nächsten Dreiparteienkonferenz näher besprochen werden, heisst es in der Mitteilung.

Die Juradelegation des Regierungsrates hat ausserdem die Zwischenergebnisse der von der Gemeinde selbst angekündigten Kontrolle seit Ende Dezember 2019 zur Kenntnis genommen. Ein erster Bericht wurde der Staatskanzlei im Mai 2020 zugestellt.

Die Staatskanzlei wird das Stimmregister bis zur Wiederholung der Abstimmung weiterhin kontrollieren. Der Prozess ist erst abgeschlossen, wenn das Abstimmungsergebnis rechtskräftig ist. Das gemeinsame Ziel der Behörden Moutiers und des Kantons sei es, ohne Verzögerung zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine sichere und einwandfreie Abstimmung durchzuführen.

Neue Abstimmung im Februar

Der Regierungsrat geht, wie er mitteilt, weiterhin davon aus, dass der beste Zeitpunkt für das Durchführen der Abstimmung der 7. Februar 2021 ist. Das heisst, dass neue Einträge im Stimmregister von Moutier drei Monate vor dem Abstimmungsdatum, das heisst am 7. November 2020, abgeschlossen werden, damit die Abstimmung am 7. Februar 2021 stattfinden kann. Wie im Gesetz vorgesehen, wird das Abstimmungsdatum nach Gesprächen mit der Gemeinde Moutier und im Rahmen der Dreiparteienkonferenz formell per Regierungsratsbeschluss festgelegt.