Super League - In Lausanne: Bleibt YB an der Spitze dran?

Noch etwas zum Lesen

Eine spezielle Woche ist das deswegen auch für den geschätzten Kollegen Marthaler. Der hat ganz schön etwas zu tun und debütierte am Montag auch noch in unserem Fussball-Podcast. Und traf auch noch Stjepan Kukuruzovic, den Routinier in einer sehr jungen Lausanne-Mannschaft. Hier lesen Sie, was dabei herausgekommen ist. Und nein, machen Sie sich keine Sorgen, der Mann (also Marthaler, nicht Kukuruzovic) hebt nicht so einfach ab, dafür müsste YB dann schon mindestens in den Halbfinal (der Champions League, versteht sich) kommen.