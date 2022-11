SCL Tigers besiegen Leader Genf – In Langnau geht es drunter und drüber Zuerst bröckelt das Eis, dann verletzt sich der Genfer Goalie. Aber die Emmentaler bleiben cool – sie bezwingen Servette in einer denkwürdigen Partie 5:4 nach Verlängerung. Marco Oppliger

Solides Handwerk ist gefragt: Wegen Löchern im Eis beginnt das Spiel in der Ilfishalle erst mit 23-minütiger Verspätung. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Nach 60 Minuten spendet das Langnauer Publikum dem Schiedsrichter-Duo Wiegand/Ströbel hämischen Applaus. 4:4 steht es – und der Anhang fühlt sich um drei Punkte betrogen. Was ist geschehen? 94 Sekunden vor dem regulären Ende muss Tim Grossniklaus in die Kühlbox, nachdem sich Servettes Teemu Hartikainen nach einem Zweikampf zumindest nicht gegen den Sturz gewehrt hat. Topskorer Filppula trifft im Powerplay zum 4:4 – Verlängerung.

Aber in dieser benötigen die SCL Tigers nur 22 Sekunden, um sich dank Vili Saarijärvi wenigstens den Extrapunkt zu sichern. Und dieses verrückte Ende passt zu dieser ganz und gar nicht normalen Partie.

Kaltstart für Robert Mayer

Als sich die Spieler pünktlich um 19.45 Uhr zum ersten Bully begeben, winken die Schiedsrichter ab. Denn: Vor einem Tor befinden sich mehrere Löcher im Eis. Mit Maurerkelle und Spray machen sich die Eismeister ans Werk, den Schaden zu beheben. Bald einmal werden die beiden Teams wieder in die Garderobe geschickt, weil gar der Zamboni nochmals ran muss. Erst 23 Minuten später dürfen sie loslegen.

Doch es sollte nicht das einzige Malheur bleiben in diesem ersten Drittel. Nach sieben Minuten kann Aleksi Saarela alleine losziehen, er wird jedoch im letzten Moment von Simon Le Coultre gestört und prallt deshalb ungebremst in den Genfer Goalie Gauthier Descloux. Dieser bleibt lange liegen und muss mit der Bahre abtransportiert werden. Er wird für weitere Untersuchungen am Kopf ins Spital Burgdorf überführt. Also erlebt Robert Mayer einen veritablen Kaltstart. Denn: Saarela darf gegen den letztjährigen Langnau-Goalie zum Penalty antreten - und verschiesst.

Und das Tohuwabohu ist noch nicht zu Ende: Langnaus Keeper Stéphane Charlin muss wegen einer defekten Kufe auf allen vieren Richtung Spielerbank kriechen.

Charlin überzeugt gegen den Ex-Club

Ach ja, Eishockey wird dann doch noch gespielt. Und die SCL Tigers kommen mit dem Rummel offensichtlich besser klar. Bereits nach fünf Minuten trifft Dario Rohrbach. Ihre beste Phase haben die Emmentaler aber im Mitteldrittel, als Saarela in Überzahl und Sami Lepistö binnen 52 Sekunden scheinbar vorentscheidend auf 3:0 erhöhen.

Nur, so einfach gibt sich Servette dann doch nicht geschlagen. Dass es Langnau ausgerechnet gegen den Leader trotzdem zum Sieg reicht, ist auch Charlins Verdienst. Der Ersatzgoalie – Stammkeeper Boltshauser ist nach wie vor angeschlagen – spielt gegen seinen Ex-Club sehr solide.

SCL Tigers – Servette 5:4 n.V. (1:0, 2:1, 1:3) 4287 Zuschauer Tore: 5. Rohrbach (Saarela, Eakin) 1:0. 36. Saarela (Saarijärvi, Michaelis/Ausschluss Omark) 2:0. 37. Lepistö (Saarijärvi, Eakin) 3:0. 40. (39:32) Tömmernes (Omark, Filppula/Ausschluss Saarela) 3:1. 42. Le Coultre 3:2. 50. Pesonen (Michaelis, Saarela/Ausschluss Omark) 4:2. 52. Le Coultre (Winnik) 4:3. 60. (59:26) Filppula (Tömmernes, Jooris/Ausschluss Grossniklaus) 4:4. 61. (60:22) Saarijärvi (Michaelis, Pesonen) 5:4. Strafen: Je 4-mal 2 Minuten. SCL Tigers: Charlin; Lepistö, Schilt; Saarijärvi, Grossniklaus; Zryd, Guggenheim; Cadonau; Lapinskis, Michaelis, Pesonen; Rohrbach, Eakin, Saarela; Berger, Schmutz, Douay; Aeschlimann, Diem, Salzgeber; Sturny.

